Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті

Сьогодні, 25 червня, пройшло десять років з дня смерті Майкла Джексона. Американський співак досягнув популярності у 12 років як соліст дитячого гурту "The Jackson 5". Згодом його визнали найуспішнішим сольним виконавцем в історії. Та навіть після трагічної смерті талановитого артиста, така неймовірна популярність не може обійтися без скандалів.

Через 10 років з дня, коли король поп-музики покинув цей світ, пропонуємо дізнатись найрезонансніші скандали, про які дізнався світ вже після його смерті.

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Смерть від голки

В останні роки життя Джексона спіткало чимало невдач. Йому довелося продати Neverland (величезний маєток у Каліфорнії, в якому поп-виконавець мешкав близько 20-ти років) і перебратися у зйомний особняк у Беверлі-Гіллз. Також його останні альбоми були цікаві тільки найвірнішим фанатам.

Переломним моментом мав стати вересень 2009 року, коли співак вперше за довгий час збирався дати серію концертів у Лондоні. Квитки на довгоочікуване шоу бути розкуплені моментально, всі говорили про тріумфальне повернення короля поп-музики. Та не вистачило якихось трьох місяців.



Майкл Джексон на одному зі своїх концертів

25 червня 2009 року до будинку Майкла Джексона навідався його особистий лікар Конрад Мюррей, щоб зробити укол заспокійливого. Як виявилося пізніше, кардіолог не розрахував дозу, внаслідок чого і помер співак. У 2011 році Конрада Мюррея засудили за звинувачення у навмисному вбивстві, і він відбував дворічний термін у в’язниці.

7 липня 2009 року світ попрощався зі співаком. Останнє шоу Джексона відбулося на його похоронах, які перетворилися на концерт пам’яті, і в ньому взяли участь чимало американських зірок. Провідні світові телеканали вели пряму трансляцію з церемонії, тому мільйони шанувальників поп-виконавця мали змогу попрощатися зі своїм кумиром.

Спадщина

Весь немаленький статок Джексон залишив своїй матері Кетрін, дітям і благодійним організаціям. При цьому батько, брати та сестри, а також колишні дружини співака не отримали нічого після його смерті, тому вони кинулись оскаржувати заповіт. У результаті, спір вирішили на користь рішення Майкла, і статок поділили між собою троє його дітей.

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Відомо, що заповіт Майкл Джексон написав ще у 2002 році, і тоді його статки становили майже півмільярда доларів.

"Залишаючи Неверленд"

Ще за життя поп-король двічі поставав перед судом за звинуваченням у розтлінні (заманювання неповнолітніх дітей у вчинені дій сексуального характеру). У 1993-му році батько 13-річного Джордана Чандлера звинуватив Джексона у розбещенні хлопчика. Тоді суд вирішив, що артист повинен виплатити сім’ї Чандлера 22 мільйони доларів в обмін на зняття звинувачень. Але вже після смерті Майкла Джордан зізнався, що давав брехливі свідчення щодо дій Джексона через намовляння свого батька.



Майкл Джексон і Уейд Робсон (архівне фото)

Через 10 років, співака знову звинуватили у розбещенні 10-річного Гевіна Арвізо. Але у 2005-му суд присяжних виправдав Джексона, заявивши, що доказів проти нього недостатньо.

Та головний скандал розгорівся на початку цього року, через майже десятиліття після його смерті, разом з виходом документального фільму "Залишаючи Неверленд". В основі фільму – інтерв’ю Джеймса Сейфчака та Уейда Робсона, з якими співак тісно дружив у кінці 80-х.



Уейд Робсон (ліворуч) та Джеймс Сейфчак (праворуч) з фільму "Залишаючи Неверленд"

Відверті зізнання героїв шокували багатьох глядачів, які багато років вважали Джексона своїм кумиром. Після виходу фільму десятки людей виступили зі звинуваченнями артиста у розтлінні, і навіть вимагали провести ексгумацію тіла музиканта.

Радіостанції по всьому світу почали знімати пісні Майкла з ротації, а у Великобританії навіть знесли двометровий пам’ятник артисту. Голос Джексона зник навіть з "Сімсонів": виконавчий продюсер серіалу Джеймс Брук заявив, що епізод, у якому співак озвучив одного героя, буде тимчасово видалений зі всіх платформ, сервісів та телеканалів, які транслюють серіал.

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Та після всіх інтриг, протягом десяти років після смерті Майкла Джексона не з’явилося жодного музиканта такого ж масштабу. Ніхто з багаточисленних послідовників співака поки не зміг добитися такого впливу у світі, а тим паче заслужити звання короля світової поп-музики. І навіть скандальний фільм про артиста не може зруйнуватися його репутацію та прихильництво від мільйонів людей.

Всі фото: з відкритих джерел

Автор: Роксолана Гошовська