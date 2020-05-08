Майлі Сайрус розкритикувала зірок, які скаржаться на ізоляцію: У більшості ж зовсім не так

Американська поп-співачка засуджує тих знаменитостей, які скаржаться на відсутність звичного ритму життя та ізоляцію, спричинену пандемією коронавірусу. Майлі Сайрус зазначила, що нині їхнє життя також поставлене на паузу, проте вони відчувають фінансову стабільність та комфорт, на відміну від більшості населення планети.

Зараз тисячі зірок перетворили особисті сторінки у соцмережах на платформи, у яких вони висвітлюють своє дозвілля на карантині. Безліч з них скаржиться на нудьгу та відсутність розваг, проте 27-річна Майлі Сайрус вважає ці заяви безглуздими. Своїм ставленням до ізоляції відомих та успішних вона поділилася в інтерв'ю видання Wall Street Journal, яке опублікувала в інстаграм-профілі.

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Співачка започаткувала власне шоу в ізоляції Bright Minded, у якому спілкується з іменитими колегами про їхнє життя в умовах пандеміїї. Безліч знаменитостей, яким вона пропонувала поспілкуватися у прямому ефірі, відмовляли їй, і Майлі Сайрус їх чудово розуміє. Виконавиця переконана, що заможні не повинні ділитися особистим досвідом ізоляції, адже він далекий від ральної ситуації у світі.

Вони розуміють, що їх обставини виняткові настільки, що обговорювати їх просто неправильно,

– пояснила Майлі Сайрус.

Вона усвідомлює, що переважна більшість людей по всьому світу нині залишилася без доходу та належних засобів безпеки. У той час зірки, які найактивніше демонструють свої карантинні будні, живуть у цілковитому комфорті та не відчувають браку речей першої необхідності.

"Я знаю, що знаходжуся в унікальному становищі. Мій досвід переживання пандемії не такий, як у більшості інших людей в моїй країні та й в усьому світі. Моє життя теж поставлено на паузу, але насправді я й гадки не маю, на що схожа ця пандемія. Я живу в комфорті в своєму будинку, і у мене є можливість купувати будь-яку їжу. У мене стабільна фінансова ситуація, але у більшості ж зовсім не так", – наголосила Майлі Сайрус.

Станом на 8 травня кількість інфікованих на коронавірус у світі перевищила позначку в 3,9 мільйона, у той час жертв пандемії 273 534 особи.



Перебіг коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу