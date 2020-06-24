Бунтівна попспівачка неодноразово своєю поведінкою провокувала обговорення у пресі. Проте Майлі Сайрус оголосила, що під час карантину подбала про свій організм, відмовившись від вживання алкоголю та легких наркотиків. Зірка переконана, що її залежності є наслідком виховання.

27-річна американська співачка у відвертому інтерв'ю для видання Variety розповіла про те, як карантин позначився на її житті. Як з'ясувалося, ізоляція пішла на користь Майлі Сайрус, адже вона почала стежити за своїм здоров'ям та останні півроку відмовилася від алкоголю та легких наркотиків.

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У листопаді минулого року зірка пережила складну операцію на голосових зв'язках, після якої їй заборонили співати. Впродовж чотирьох тижнів вона не могла навіть розмовляти, а тривала ребілітація виключала можливість вживання спиртного. Тверезий спосіб життя Майлі Сайрус розцінила як виклик й вирішила не зупинятися на досягнутому, аби розвивати свою музичну кар'єру.

Спочатку мій тверезий спосіб життя дійсно стосувався тільки операції, але в останні півроку я твереза як ніколи і не збираюся зупинятися,

– наголосила артистка.

Зараз Майлі Сайрус подобається прокидатися на всі 100 без похмілля. Вона усвідомила, що веселитися й розважатися можна й без алкоголю, хоча в юності була переконана в протилежному.

Чому Майлі Сайрус залежала від алкоголю?

Впродовж багатьох років зірка не відмовляла собі в можливості розслабитися, вживаючи алкоголь чи легкі наркотики. Проте причиною такої поведінки, як запевняє сама Майлі Сайрус, стало виховання та непросте дитинство батьків, які мають проблеми з психічним здоров'ям та залежності.

Так, мати співачки відчувала себе покинутою та прагнула довести, що варта любові, адже її вдочерили. А батьки тата розлучилися, коли йому було лише 3 роки, тому він виховував себе сам. Майлі Сайрус переконана, що саме ці дитячі травми її рідних перейняла вона й сама. До слова, батьки виконавиці досі "іноді не проти закурити косячок", хоч їхня знаменита донька заявляла: "Ті, хто курять травку, ідіоти".