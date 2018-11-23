Майлі Сайрус –26: топ-8 найвідвертіших фото бунтарської зірки – 18+

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Майлі Сайрус – 26
Майлі Сайрус – 26 / Колаж 24 канал

Американська поп-співачка Майлі Сайрус 23 листопада святкує день народження. Зірці, яка також прославилася своїми епатажними виходками, виповнюється 26 років.

Майлі Сайрус здобула світову славу у 13 років завдяки серіалу "Ханна Монтана".

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Згодом молода співачка почала шокувати громадськість виходами на публіку у відвертих образах та оголеними фото. 

Наразі артистка перебуває у стосунках з актором Ліамом Хемсвортом і про надмірну епатажність Сайрус довелося забути.

Однак, як відомо, "рукописи не горять", а у сучасному світі – їх заміняють скріншот. Тому, якщо знімки чи відео потрапляють у мережу, позбавитися від лихої слави буває вкрай важко.

Пропонуємо згадати найвідвертіші образи Майлі Сайрус:

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 Канал
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