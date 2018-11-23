Майлі Сайрус –26: топ-8 найвідвертіших фото бунтарської зірки – 18+
Американська поп-співачка Майлі Сайрус 23 листопада святкує день народження. Зірці, яка також прославилася своїми епатажними виходками, виповнюється 26 років.
Майлі Сайрус здобула світову славу у 13 років завдяки серіалу "Ханна Монтана".
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Згодом молода співачка почала шокувати громадськість виходами на публіку у відвертих образах та оголеними фото.
Наразі артистка перебуває у стосунках з актором Ліамом Хемсвортом і про надмірну епатажність Сайрус довелося забути.
Однак, як відомо, "рукописи не горять", а у сучасному світі – їх заміняють скріншот. Тому, якщо знімки чи відео потрапляють у мережу, позбавитися від лихої слави буває вкрай важко.
Пропонуємо згадати найвідвертіші образи Майлі Сайрус:
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус