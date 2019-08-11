Майлі Сайрус хизується ідеальною фігурою на відпочинку в Італії: розкішні фото співачки

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Серед зірок, які не втрачають останньої можливості насолодитися солодким відпочинком, опинилася 26-річна Майлі Сайрус. Для серпневої відпустки співачка обрала сонячну Італію і неймовірно красиве озеро Комо.

Майлі Сайрус по-справжньому заполонила мережу Instagram своєю подорожжю в країну піци, пасти та вина. Схоже, італійські канікули 26-річної зірки проходять чудово, адже вона не припиняє ділитися розкішними кадрами з відпочинку.

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Оскільки відпустка співачки припала на серпень, вона не змогла не поділитися з фанатами своєю розкішною фігурою. Так, одягнувши стильний чорний купальник від Versace, вона сміливо позувала перед камерою на фоні неймовірних краєвидів озера Комо. Варто додати, що лежак Майлі Сайрус також був встелений рушником від цього бренду. Схоже, вона є його палкою шанувальницею.

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус відпочиває на озері Комо / Instagram / @mileycyrus

На ще одному фото знаменита спокусниця позувала поруч з фотогенічною стіною, обравши для нових кадрів не менш сексуальне вбрання, ніж купальник. На ній були стильні білі штани, а також максимально короткий топ, з-під якого виднілися її груди.

Майлі Сайрус в Італії
Майлі Сайрус в Італії / Instagram / @mileycyrus

Також зірка поділилася гарячим відео, на якому вона в білому купальному костюмі звабливо танцювала під пісню Rock The Boat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Майлі Сайрус
Джерело: LifeStyle 24
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