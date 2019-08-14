Майлі Сайрус і Ліам Хесворт можуть не розлучитись, – цікаві деталі від інсайдера

Кілька днів тому у всіх світових ЗМІ прогриміла шокуюча новина – після 8 місяців шлюбу про розрив відносин вирішили оголосили Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт. Але джерела повідомляють, що про офіційне розлучення поки що між ними не йдеться.

Здавалося б, після неприхованих поцілунків Майлі з блогеркою Кейтлін Картер, що може змінитись у подружжя, що порвало відносини? Але згідно з інформацією інсайдерів видання People, пара ще не впевнена, що подаватиме на розлучення.

Читайте також: У них було багато проблем: інсайдер розповів про складні стосунки Сайрус і Хемсворта

У них зараз перерва в стосунках, тому що вона була їм потрібна. У них дійсно було багато розбіжностей. Вони обоє прийшли до думки, що поки їм краще проводити час порізно, але це не означає, що їхні стосунки закінчилися,

– розповіло джерело з близького оточення співачки.

Інсайдер також додав, що такі ситуації між ними були неодноразово, тому вони не виключають можливості примирення в майбутньому: "Їм прекрасно вдвох, коли вони щасливі. Є абсолютна надія, що вони знову будуть разом".

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта?

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий.

У липні 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація, що скандальна співачка знову скасувала весілля, після чого пара не припиняла виходити разом на публіку. Однак в грудні 2018 року, майже через 10 років від початку відносин, пара таки пішла до вівтаря. 11 серпня 2019 року стало відомо, що голлівудська пара розлучається, оскільки за весь час вони так і не змогли добре вжитись під одним дахом.