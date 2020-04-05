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Майлі Сайрус із бойфрендом привезли безкоштовний обід лікарям в Лос-Анджелесі: фото

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Майлі Сайрус та Коді Сімпсон / Instagram / @codysimpson

Американська співачка Майлі Сайрус глибоко перейнялась світовою проблемою з коронавірусом, тому після пожертвувань з брендом M.A.C Cosmetics у 10 мільйонів доларів вирішила допомогти лікарям ще й простим, але приємним жестом.

Зірка приїхала в одну з лікарень Лос-Анджелеса зі своїм коханим Коді Сімпсоном, де привезла медичним працівниками 120 обідів з місцевого тако-ресторану – кухні мексиканської їжі. Таким чином артистка та хлопець хотіли подякувати медикам за їхню невтомну працю в час пандемії коронавірусу. 

До теми Майлі Сайрус з відомим косметичним брендом віддали 10 мільйонів доларів на боротьбу з пандемією

Тако для неймовірних медичних працівників місцевої лікарні! Це справжні легенди нашого часу, що присвячують своє життя боротьбі з пандемією. Дуже вдячні їм за це!
– написав на своїй сторінці в інстаграмі Коді Сімпсон.

На фотографії можна побачити, як Майлі та Коді одягнуті в буденний одяг, але в рамках безпеки мають на собі ще медичні маски та рукавиці. Вони тримають візок з численними пакетами їжі, на яких написано: "Спасибі за підтримку. Залишайтеся сильними!"

Для перегляду фотографій гортайте вправо:

 

Нагадаємо, що на боротьбу з коронавірусом свої кошти пожертвувала не лише Майлі Сайрус. До числа філантропів входять К'яра Ферраньї, Джорджіо Армані, Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Анджеліна Джолі та інші.


Станом на 5 квітня США є рекордсменом за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – 311 тисяч людей. З них – 8, 4 тисячі померли та 14,8 тисяч одужали. Загальна кількість хворих у світі на коронавірус становить 1 мільйон 203 тисячі.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини США благочинність Майлі Сайрус
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