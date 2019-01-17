Майлі Сайрус кумедно прокоментувала чутки про свою вагітність

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / www.gettyimages.com

Популярна співачка Майлі Сайрус, яка у грудні минулого року таємно вийшла заміж за австралійського актора Ліама Хемсворта, спростувала чутки про свою вагітність.

Майлі прокоментувала чутки у кумедний спосіб – вона залишила дотепний коментар у Twitter під публікацією про її вагітність видання Daily Mail.

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Сайрус опублікувала колаж своєї фотографії з яйцем, яке напередодні побило рекорд в Instagram.

Я не перебуваю в "очікуванні яйця". Але чудово бачити, що всі так "раді за нас". Ми теж за вас раді! А тепер, дайте мені спокій і верніться до витріщання на яйце,
– заявила знаменитість.

Нагадаємо, Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. Минуло майже 10 років, як пара пішла до вівтаря. Згодом у 2018 році 22-23 грудня мережу підірвала новина про таємне весілля Майлі Сайрус Ліама Хемсворта.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
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