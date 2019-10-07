Майлі Сайрус офіційно підтвердила роман з австралійським співаком Коді Сімпсоном

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Майлі Сайрус загрутила роман з Коді Сімпсоном
Майлі Сайрус загрутила роман з Коді Сімпсоном / Колаж LifeStyle 24

Поп-співачка Майлі Сайрус підтвердила свій роман з 22-річним австралійським артистом Коді Сімпсоном, який колись зустрічався з Джіджі Хадід.

Майлі Сайрус після розлучення з Ліамом Хемсвортом почала зустрічатися із блогеркою Кейтлін Картер. Згодом дівчата вирішили розірвати стосунки і залишитися друзями. Тепер відомо, що співачка закрутила новий роман з 22-річним Коді Сімпсоном.

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Австралійський співак опублікував на своїй сторінці в інстаграмі у сторіс романтичні чорно-білі знімки, на яких він цілує Майлі. Сайрус також розмістила фото коханого, офіційно підтвердивши їхній статус.

Як пише видання Daily Mail, вперше Коді зустрівся із зіркою на прем'єрі фільму "Голодні ігри" в 2012 році.

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон
Майлі Сайрус і Коді Сімпсон / Instagram / @codysimpson

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон
Майлі Сайрус і Коді Сімпсон / Instagram / @codysimpson

Додамо, що пісні Коді Сімпсона швидко ставали хітами. Його пісня "iYiYi", яку він записав з репером Flo Rida ще у 2010 році, назбирала понад 25 мільйонів переглядів на ютуб-акаунті. Інші популярні композиції хлопця Pretty Brown Eyes (16 мільйонів переглядів) і La Da Dee (22 мільйони переглядів) вийшли у 2013 році.

Коді Сімпсон – La Da Dee: дивіться відеокліп

Що відомо про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта?

Після 8 місяців подружнього життя Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розлучитись. Перші чутки з'явились ще на початку серпня 2019 року. Інсайдери розповіли, що зірки не змогли вжитись в одному будинку. Того ж дня у мережі з'явились знімки Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались. За даними журналістів, співачка познайомила нову обраницю з мамою, а днями здійснила з нею перший публічний вихід.

Такі новини викликали чималий резонанс, а Ліам Хемсворт офіційно подав документи на розлучення. Після цього актор звернувся до прихильників з проханням не втручатись у його особисте життя.

Ймовірно, розлучення пари буде досить швидким, адже перед весіллям пара підписала шлюбний контракт. Дітей у Ліама та Майлі не було, тому тяганини у суді щодо опіки теж не буде.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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