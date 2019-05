Майлі Сайрус опублікувала провокативні кадри з презентації нового альбому: відверті фото

Американська поп-виконавиця Майлі Сайрус випустила міні-альбом під назвою She Is Coming, віртуальну презентацію якого зробила безпосередньо на своїй сторінці в Instagram.

В новий альбом Майлі Сайрус увійшло 6 треків: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most. За цікавою задумкою Майлі Сайрус, альбом є першою частиною трилогії ЕР. Згодом вийдуть такі музичні платівки, як She Is Here та She Is Everything. Нові треки з альбому She Is Coming вже доступні на головних музичних сервісах (Apple Music, Deezer, Google Music, Spotify, Amazon), а також на YouTube.

Слухайте один з хітів нового альбому Майлі Сайрус

А для промо-кампанії нового альбому Майлі підготувалась неабияк: протягом кількох днів у своєму Instagram вона публікувала серію відвертих знімків та відеороликів. На них вона постала в сексуальних образах: у чорних колготах в сіточку та в чорній білизні, а також у максі-сукні чорного кольору з відвертим декольте. Її стилізовані "луки" доповнювались екстравагантними аксесуарами.



Майлі Сайрус випустила альбом She Is Coming / Instagram / @mileycyrus



