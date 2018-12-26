Майлі Сайрус підтвердила чутки про весілля з Ліамом Хемсвортом: чарівні фото з церемонії

Поп-співачка Майлі Сайрус та актор Ліам Хемсворт таки одружились. Пара поділилась із прихильниками першими знімками їх таємного весілля.

Відомо, що закрита церемонія відбулась 23 грудня. Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт пішли під вінець у власному маєтку. Пара вирішила не привертати зайву увагу громадськості, тому тільки найближчі родичі та друзі стали очевидцями таїнства одруження.

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Наразі Майлі Сайрус опублікувала кілька чарівних фото у своєму блозі, підтвердивши всі чутки про одруження з 28-річним актором. Перед камерою Ліам Хемсворт постав у класичному чорному костюмі та білій сорочці з краваткою. А от наречена обрала білу сукню від Vivienne Westwood, яка ніжно оголювала плечі Майлі Сайрус та підкреслювала струнку талію зірки. Співачка відмовилась від фати та розкішних зачісок, надавши перевагу ідеальній укладці волосся.

Це, мабуть, наш мільйонний поцілунок,

– мило написала артистка.

До слова, Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. Минуло майже 10 років, як пара пішла до вівтаря.