Майлі Сайрус показала зухвалі фото з Нового року

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Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт / www.gettyimages.com

Американська зірка Майлі Сайрус з родиною і її коханий, австралійський актор Ліам Хемсворт після таємного весілля 23 грудня поїхали відпочивати у гори, щоб відсвяткувати медовий місяць.

Нові фото Майлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У той час, як більшість знаменитостей пишуть "підсумки року" у соціальних мережах та вітають шанувальників зі святом, Сайрус теж згадала про Новий рік в Instagram, але зробила це в традиційній для неї епатажній манері.

На знімках співачка позує або з пляшкою шампанського в руках, або показує середні пальці у камеру.

"Таке ж саме л*йно, Новий рік", – написала Майлі у підписі.

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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