Майлі Сайрус показала зухвалі фото з Нового року
Американська зірка Майлі Сайрус з родиною і її коханий, австралійський актор Ліам Хемсворт після таємного весілля 23 грудня поїхали відпочивати у гори, щоб відсвяткувати медовий місяць.
Нові фото Майлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Мама Майлі Сайрус показала зворушливі фото з таємного весілля дочки
У той час, як більшість знаменитостей пишуть "підсумки року" у соціальних мережах та вітають шанувальників зі святом, Сайрус теж згадала про Новий рік в Instagram, але зробила це в традиційній для неї епатажній манері.
На знімках співачка позує або з пляшкою шампанського в руках, або показує середні пальці у камеру.
"Таке ж саме л*йно, Новий рік", – написала Майлі у підписі.
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus