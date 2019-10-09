Майлі Сайрус потрапила до лікарні: перші фото артистки

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Майлі Сайрус потрапила до лікарні
Майлі Сайрус потрапила до лікарні / Instagram / @mileycyrus

Поки весь світ активно обговорює особисте життя Майлі Сайрус, артистка поділилась знімками з лікарні. Співачку госпіталізували до одного зі шпиталів Лос-Анджелеса із тонзилітом.

Як відомо, 26-річна Майлі Сайрус – одна з активних блогерок, тому деталі її приватного життя часто потрапляють у мережу. Так, днями артистка зізналась, що у неї діагностували тонзиліт, а вже 8 жовтня 2019 року співачка опублікувала знімки з лікарні.

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Тонзиліт або ангіна – запалення горла в районі піднебінних мигдалин. Захворювання спричиняє, здебільшого, стрептокок, а недуга передається повітряно-крапельним шляхом. Головними симптомами тонзиліту є головний біль, підвищення температури тіла, ломота в суглобах, озноб.

На фото видно, що Майлі Сайрус перебуває в окремій палаті приватної клініки Лос-Анджелеса. Артистка, як і всі пацієнти, вбрала спеціальну сорочку, яку вирішила дещо осучаснити. Майлі Сайрус зі звичайного лікарняного одягу зробила сукню з декольте та оголеними плечима. 

Співачка Майлі Сайрус потрапила до шпиталю
Співачка Майлі Сайрус потрапила до шпиталю / Instagram / @mileycyrus

Співачка перебуває не тільки під наглядом медиків, але й мами Тіш Сайрус. На одному з фото Майлі позує перед камерою, коли родичка розчісує її волосся. Окрім цього, зіркові друзі вже встигли навідати артистку. Так, стиліст Бредлі Кеннет та фотограф Майлі Сайрус принесли їй квіти, а її бойфренд Коді Сімпсон прийшов до шпиталю з гітарою та присвятив коханій пісню.

Тепер чя почуваюсь значно краще. Мій милий бойфренд навідав мене у шпиталі та заспівав пісню, написану спеціально для мене. Це так особливо,
– зізналась Майлі Сайрус. 

Наразі знаменита американка проходить курс лікування та не розголошує деталей госпіталізації. Відтак поки невідомо, як почувається Майлі Сайрус та коли вона зможе повернутись до звичного ритму життя. 

Майлі Сайрус у лікарні
Майлі Сайрус у лікарні / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус з Коді Сімпсоном
Майлі Сайрус з Коді Сімпсоном / Instagram / @mileycyrus

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові хвороби Майлі Сайрус
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