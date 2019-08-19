Майлі Сайрус познайомила свою нову дівчину з мамою: фотофакт

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Майлі Сайрус і Кейтлін Картер
Майлі Сайрус і Кейтлін Картер / Instagram / @kaitlynn

Американська зірка Майлі Сайрус останніми тижнями перебуває в центрі подій, адже вона та її чоловік оголосили про розрив стосунків. Одразу ж після повідомлень її запримітили з новою пасією за поцілунками, в той час як Ліам спілкувався з фанатами в Instagram та світився на вулиці без обручки.

Тепер же у виданні People сповістили, що Майлі Сайрус, її нова обраниця Кейтлін Картер та матір співачки – Тіш Сайрус, разом пообідали в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Сталось це 18 серпня, де папараці зробили кілька знімків зі знайомства закоханих із зірковою матусею.

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Кейтлін Картер і Тіш Сайрус
Кейтлін Картер (ліворуч) і Тіш Сайрус (праворуч) / Фото People

Тіш Сайрус з донькою Майлі
Тіш Сайрус (праворуч) з донькою Майлі (ліворуч) / Фото People

У виданні інсайдери також додають, що 52-річна Тіш була не в захваті від нового роману Майлі та розриву з Ліамом, втім, артистка змогла переконати маму, що наразі Кейтлін займає важливе місце у її житті.

Хто така Кейтлін Картер?Зірка соціальних мереж лише нещодавно розлучилась зі своїм чоловіком Броді Дженнером, з яким перебувала у шлюбі з 2016 року. Це рідний брат сестер Кайлі та Кендалл Дженнер по батькові. Відомо, що весільна церемонія відбулась в Індонезії, однак чимало ЗМІ подейкують, що шлюб не мав статусу офіційного.

Що відомо про розлучення Сайрус та Хемсворта?

Заява про розірвання відносин зірок з'явилась в мережі 11 серпня. Тоді ж у ЗМІ заявляли, що пара тривалий час не могла ужитись під одним дахом всі 8 місяців подружнього життя, тому вирішила розлучитись. Того ж дня журналісти показали фотографії Майлі, яка відпочивала разом з блогеркою Кейтлін Картер (екс-невісткою Кейтлін Дженнер) в Італії, де цілувалась та обіймалась з дівчиною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

 

Згодом Ліам дав офіційне підтвердження розриву, де зазначив, що розлучення – це їхня особиста справа. Незважаючи на повідомлення інсайдерів про їхні постійні проблеми в сім'ї ще до розриву, Майлі та Ліам не поспішають подавати документи на офіційне розлучення, в надії знову за певний час відновити стосунки.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Майлі Сайрус Зіркові мами
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