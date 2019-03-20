Майлі Сайрус позувала повністю голою в пустелі: фото 18+

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Майлі Сайрус знялась голою в пустелі
Майлі Сайрус знялась голою в пустелі / Instagram / @mileycyrus

Американська співачка Майлі Сайрус, мабуть, вирішила пригадати бурхливі часи та відзначилась пікантною витівкою. У мережі вона опублікувала фото, на якому постала повністю голою.

Після таємного весілля з голлівудським актором Ліамом Хемсортом запальна Майлі Сайрус кардинально змінилась. Хоч вбрання 26-річної артистки залишились пікантними, однак вона забула про ріки алкоголю та бездумні вчинки, якими відзначалась кілька років тому. Та днями їй вдалось знов проявити свою бунтарську натуру. 

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На офіційній сторінці в Instagram Майлі Сайрус з'явилось провокативне фото співачки. Перед камерою вона постала повністю голою та в капелюсі. Зірка вмостилась посеред пустелі на шезлонгу, прикривши груди руками. 

Сезон фестивалів тут! Я квір (людина, що заперечує свої сексуальні чи гендерні статуси, – LifeStyle 24) і готова до вечірки! Вперед, літо 2019!
– написала Майлі Сайрус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Раніше ж Майлі Сайрус зізналась, що вона пишається тим, що є квіром. Свою позицію зірка не приховувала та навіть відверто пояснила її. 

Тепер ви можете побачити, як виглядає квір, як я, в гетеросексуальних стосунках. Я дуже пишаюся тим, що я квір. Я вважаю, що люди закохуються в людей, а не в стать, не в зовнішність, ні в що завгодно. Те, у що я закохана, існує майже на духовному рівні. Це не має нічого спільного з сексуальністю,
– заявила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

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Теги: Новини LifeStyle Музика LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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