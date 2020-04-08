Майлі Сайрус радіє, що у ексчоловіка Гемсворта з'явилась нова кохана, – ЗМІ

Гучне розлучення співачки Майлі Сайрус та актора Ліама Гемсворта наробило чимало шуму у 2019 році. Після 10 років стосунків, які неодноразово обривались, та після 8 місяців у шлюбі пара розійшлась. Тепер у кожного з них своє життя, та інсайдери подейкують, що вони обоє тепер щасливі.

Станом на 2020 рік достеменно невідомо, що стало причиною розлучення зіркової пари. Ліам Гемсворт складно переніс розлучний процес та довго не міг довіритись новій людині, в той час як Майлі ще до розлучення вразила новими стосунками з блогером Кейтлін Картер. Згодом вона порвала з нею та вже більше ніж пів року перебуває у взаєминах з Коді Сімпсоном. Щодо Ліама, то він зустрічається з моделлю Габріеллою Брукс.

До теми Ліам Гемсворт вперше розповів, як пережив розлучення із Майлі Сайрус

У виданні Entertainment Tonight інсайдер повідомляє, що Майлі тепер відкрито зізнається, що радіє за свого колишнього чоловіка та його нову пасію, адже хоче, щоб він був щасливий.

Вона знає, як для нього важливі сім’я та шлюб, але їй потрібна була незалежність. Вони рухаються далі та знаходяться в тому місці, де більш за все у житті хочуть бути, – йдеться у заяві інсайдера.

Джерело додає, що нова дівчина Ліама – це повна протилежність його екскоханій. Габріелла стримана, скромна та не прагне до публічної уваги, а просто насолоджується часом з 30-річним актором.

"Габріелла змусила його зрозуміти, що після Майлі є інше життя. Вона обожнює його і добре ладнає з його близькими. Ліам так сильно кохав Майлі, але в глибині душі завжди знав, що життя з нею буде складним, тому що вона, здається, ніколи не заспокоїться", – наводить слова інсайдера видання.