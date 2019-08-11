Майлі Сайрус розлучається з Ліамом Хемсвортом через півроку після весілля: подробиці розставання

Зіркові пари часто дивують шанувальників своїми різкими змінами в особистому житті, однак 26-річна Майлі Сайрус та 29-річний Ліам Хемсворт стали так званими тріумфаторами. Знаменитості розлучаються через півроку після одруження.

Про розлучення відомої американської співачки та акторки Майлі Сайрус та її чоловіка, австралійського актора Ліама Хемсворта повідомляє видання People. За словами інсайдерів, зірки не змогли вжитися під одним дахом, тому одноголосно вирішили розірвати стосунки.

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Варто нагадати, що в грудні 2018 року закохані таємно одружилися, влаштувавши закриту церемонію і вечірку лише для найближчих друзів у своєму будинку. Однак вже в серпні 2019 року 26-річна Майлі Сайрус наважилася на переїзд від 29-річного Ліама Хемсворта після досить довгої історії відносин.



Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт розлучилися / Instagram / @justjared

Що цікаво, одразу після офіційного підтвердження про розлучення Майлі Сайрус, яка активно підтримує ЛГБТ-спільноти, відправилася на відпочинок з блогеркою Кейтлін Картер. Дівчата публікують чимало спільних фото з Італії, де проводять відпустку.



Майлі Сайрус і Кейтлін Картер / Instagram / @kaitlynn

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта? Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. У липні 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація, що скандальна співачка знову скасувала весілля, після чого пара не припиняла виходити разом на публіку. Однак в грудні 2018 року, майже через 10 років від початку відносин, пара таки пішла до вівтаря.