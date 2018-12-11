Майлі Сайрус шокувала несподіваною заявою про відпочинок з мамою: скандальні деталі

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Майлі Сайрус з мамою
Майлі Сайрус з мамою / www.aceshowbiz.com

Американська співачка Майлі Сайрус полюбляє епатувати. Однак цього разі 26-річна зірка перевершила себе, розповівши історію про дозвілля у її сім'ї.

Як розповіла Майлі Сайрус журналістам The Sun, після річної перерви вона знов почала курити марихуану. Однак не таке зізнання шокувало громадськість, а інформація про людину, яка стимулює Майлі це робити.

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За словами співачки, її мама Тіш Сайрус складає компанію в такому відпочинку. Стається це не часто, однак з ініціативи 51-річної жінки. 

Інколи ми палимо. Моя мама мене знову підсадила на це,
– зізналась Майлі Сайрус. 

Майлі Сайрус наркотики
Майлі Сайрус розповіла про шкідливу звичку / The Sun

Водночас артистка запевнила, що не зловживає наркотиками та розділяє відпочинок з роботою. Майлі Сайрус запевнила, що дозволяє собі палити тільки у вихідні дні, коли в неї не заплановані виступи.

"Я не палю, коли працюю, бо під дією наркотиків я співаю не найвищому рівні своїх можливостей", – додала Майлі Сайрус. 

Зазначимо, що у 2017 році Майлі Сайрус публічно заявила про відмову від наркотиків та прагнення створити якісну музику. Зірка й справді за рік показала приголомшливий результат: її нещодавня пісня "Nothing Breaks Like a Heart", кліп до якої знімали в Києві, очолила світові чарти. 

Теги: LifeStyle Музика Наркотики
Джерело: Lifestyle
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