Майлі Сайрус шокувала несподіваною заявою про відпочинок з мамою: скандальні деталі

Американська співачка Майлі Сайрус полюбляє епатувати. Однак цього разі 26-річна зірка перевершила себе, розповівши історію про дозвілля у її сім'ї.

Як розповіла Майлі Сайрус журналістам The Sun, після річної перерви вона знов почала курити марихуану. Однак не таке зізнання шокувало громадськість, а інформація про людину, яка стимулює Майлі це робити.

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За словами співачки, її мама Тіш Сайрус складає компанію в такому відпочинку. Стається це не часто, однак з ініціативи 51-річної жінки.

Інколи ми палимо. Моя мама мене знову підсадила на це,

– зізналась Майлі Сайрус.



Майлі Сайрус розповіла про шкідливу звичку / The Sun

Водночас артистка запевнила, що не зловживає наркотиками та розділяє відпочинок з роботою. Майлі Сайрус запевнила, що дозволяє собі палити тільки у вихідні дні, коли в неї не заплановані виступи.

"Я не палю, коли працюю, бо під дією наркотиків я співаю не найвищому рівні своїх можливостей", – додала Майлі Сайрус.

Зазначимо, що у 2017 році Майлі Сайрус публічно заявила про відмову від наркотиків та прагнення створити якісну музику. Зірка й справді за рік показала приголомшливий результат: її нещодавня пісня "Nothing Breaks Like a Heart", кліп до якої знімали в Києві, очолила світові чарти.