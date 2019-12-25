Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт дійшли згоди щодо розлучення: яку знакову дату обрало експодружжя

Зіркова пара, яка розпалася за півроку після одруження, нарешті дійшла згоди щодо офіційного процесу розлучення. Документи до суду голлівудський актор та знаменита співачка подали ще в серпні. Проте остаточно врегулювати всі деталі вирішили в першу річницю свого весілля.

Влітку цьогоріч зіркове подружжя приголомшило звісткою про своє розставання. Тоді у заяві про розлучення, поданій до одного з судів Лос-Анджелеса, актор вказав причину – "нерозв'язані суперечності у поглядах". Проте розірвання шлюбу Ліама Хемсворта та Майлі Сайрус мало б відбутись без будь-яких скандалів щодо поділу грошей і майна, оскільки перед весіллям пара підписала шлюбний контракт.

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Адвокати ексзакоханих у вівторок, 24 грудня, передали всі необхідні юридичні документи до суду, стверджуючи, що обоє дійшли згоди щодо умов розлучення. Судячи з усього, актор та співачка нарешті наважилися визнати, що їхні стосунки більше не врятувати і вирішили рухатися далі.

Так, за дивним збігом обставин, такий сміливий крок пара приурочила до першої річниці свого весілля, яке відбулося в таємниці від ЗМІ у Каліфорнії 22-23 грудня 2018 року.

Гострої суперечки за поділ майна у експодружжя не виникло. Собаки Тані і Дорі, яких Ліам взяв з притулку, залишаться під опікою Майлі Сайрус. Будинок у Каліфорнії, в якому рік тому відбулася весільна церемонія пари, теж вдалося поділити без проблем завдяки шлюбному контрактові.

Проте слід зазначити, що процес оформлення документів про розірвання шлюбу триватиме впродовж шести місяців після подачі заяви. Тому офіційно розлученими Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт стануть лише в березні наступного року. Але цей факт не заважає знаменитостям публічно демонструвати свої нові романи.