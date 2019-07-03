Майлі Сайрус випустила скандальний відеокліп Mother's Daughter про фемінізм: відверте відео

Американська співачка Майлі Сайрус вже не вперше епатує в музичній індустрії, тому випустила нову провокаційну роботу Mother's Daughter, яку лише за одну добу переглянули більше 5 мільйонів разів.

Новий відеоролик з’явився на YouTube-каналі зірки та увійшов до її останнього міні-альбому She Is Coming. Співавтором роботи стала фінська співачка Alma. Нову пісню в мережі вже встигли наректи "крутим феміністським гімном".

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Окрім Майлі Сайрус у кліпі знялись її матір Тіш Сайрус (і не дивно, адже відеокліп перекладається як "Мамина донечка"), а також трансгендерні моделі, стриптизерка Амазон Ешлі і модель plus size.



Образи Майлі Сайрус з кліпу Mother's Daughter / Instagram / @mileycyrus

Не лише наявність різних представників модельної індустрії привернула увагу глядачів кліпу, а й стилістика роботи – яскраві кольори, відверти пози та ще більш провокаційні костюми – в одному з них Майлі одягнула латексний комбінезон, де на інтимному місці розмістила металеву накладку у вигляді пастки.

Майлі Сайрус – Mother's Daughter: дивитись відео онлайн