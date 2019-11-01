Майлі Сайрус влаштувала еротичну зйомку з бойфрендом: гарячі фото

Співачка Майлі Сайрус зуміла вкотре розбурхати мережу. Артистка показала, в якому вбранні вона зустріла Геловін, та поділилась провокативними знімками з бойфрендом Коді Сімпсоном.

Американська поп-співачка Майлі Сайрус після розлучення з Ліамом Гемсвортом дедалі частіше обирає провокативні образи. У мережі вона часто публікує знімки, демонструючи своє струнке тіло. На Геловін артистка перевершила всі очікування прихильників та показала результати спільної еротичної фотосесії з новим бойфрендом.

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Спершу зіркова пара показала тематичні вбрання, які обрала для святкової вечірки. Перед камерами Майлі Сайрус та Коді Сімпсон постали у сексуальних образах зі шкіряними куртками. У дописі закохані пояснили, що перевтілились у знаменитого співака Біллі Айдола та його колишню дружину Перрі Лістер. Імпровізовану зйомку Майлі та Коді перетворили на еротичну, обираючи досить провокативні пози.

Та і після геловінської вечірки Майлі Сайрус та Коді Сімпсон продовжили сексуальну фотосесію. Артистка скинула мінісукню та позувала у звабливій спідній білизні і панчохах. А от її бойфренд Коді Сімпсон залюбки хизувався ідеальним торсом.

Що відомо про особисте життя Майлі Сайрус?Приватне життя Майлі Сайрус стало чи не найбільш обговорюваною темою в Голлівуді. На початку серпня 2019 року стало відомо, що артистка розлучається з актором Ліамом Гемсвортом. За словами інсайдерів західних ЗМІ, пара не могла вжитись в одному будинку, тому після 8 місяців подружнього життя вирішила розлучитись. Після такої резонансної заяви журналісти підловили Майлі Сайрус на відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались. Лесбійські стосунки колишньої дружини настільки засмутили Ліама Гемсворта, що він наступного дня офіційно подав документи на розлучення.



Однак і роман з Кейтлін тривав недовго. З невідомих причин дівчата вирішили не продовжувати стосунки, а Майлі Сайрус почала зустрічатись з австралійським вокалістом Коді Сімпсоном.