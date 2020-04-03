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Майлі Сайрус з відомим косметичним брендом віддали 10 мільйонів доларів на боротьбу з пандемією

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Майлі Сайрус рекламувала продукцію M.A.C Cosmetics

Американська співачка Майлі Сайрус не залишилась осторонь пандемії коронавірусу та разом з косметичним брендом M.A.C Cosmetics пожертвувала колосальну суму на потреби організацій, що боряться з хворобою.

Бренд декоративної косметики M.A.C запропонував Майлі Сайрус долучитись до благодійної ініціативи, щоб передати 10 мільйонів доларів 250 компаніям з різних країн, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляють на L'Officiel.

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Окрім цього, б'юті-бренд M.A.C з 1994 року зібрав вже понад 500 мільйонів доларів з продажів своєї косметики на потреби організацій, які цього найбільше потребують. Зараз же така ініціатива актуальна, як ніколи, тому будь-хто з покупців продукції марки може внести свій вклад у благочинність, купивши губну помаду Viva Glam, 100% коштів з якої йдуть на пожертвування. 

 

Варто додати, що Майлі Сайрус вже не вперше співпрацює з брендом, оскільки у 2015 році співачка стала амбасадором (представником) лінійки Viva Glam. "Я дуже пишаюся тим, що M.A.C Cosmetics обрали мене. Viva Glam займає особливе місце в моєму серці", – коментувала тоді артистка. 

Нагадаємо, що на боротьбу з коронавірусом свої кошти пожертвувала не лише Майлі Сайрус. До числа філантропів входять К'яра Ферраньї, Джорджіо Армані, Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Анджеліна Джолі та інші. 

Станом на 3 квітня США є рекордсменом за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – 257 тисяч людей. З них – 6, 5 тисяч померли та 11 тисяч одужали. Загальна кількість хворих у світі на коронавірус становить 1 мільйон 55 тисяч. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус в Україні Новини LifeStyle LifeStyle благочинність
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