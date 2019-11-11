Майлі Сайрус заборонили співати: подробиці

Американська співачка на початку жовтня шокувала прихильників. Вона загриміла до лікарні з тонзилітом. Її постійно підтримували мама та новий бойфренд Коді Сімпсон. Зараз зірка проходить курс реабілітації після операції на голосових зв'язках. Лікарі заборонили Майлі Сайрус співати та навіть розмовляти.

На початку жовтня співачку госпіталізували до одного зі шпиталів Лос-Анджелеса із тонзилітом. Майлі Сайрус перебувала в окремій палаті приватної клініки. Її мама по-справжньому піклувалася про доньку – розчісувала волося, як в дитинстві, і завжди була поряд. Співачку встигли навідавати стиліст Бредлі Кеннет та фотограф Майлі Сайрус. Її бойфренд Коді Сімпсон прийшов до шпиталю з гітарою та навіть присвятив коханій пісню.

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Крім запалення горла в лікарі повідомили Майлі про проблеми з голосовими зв'язками. Зірка вирішила не зволікати і дослухалася до порад лікарів. Їй зробили операцію.

Зараз 26-річна Майлі Сайрус проходить курс реабілітації, саме тому їй заборонили співати і навіть розмовляти. Ці обмеження триватимуть щонайменше два тижні. Але роботу над своїм новим альбомом співачці доведеться відкласти до наступного року.

Майлі Сайрус змінила лікарняну палату на рідні стіни й продовжила піклуватися про своє здоров'я вдома. Співачка почувається добре. Про це можуть свідчити принаймні її активні заняття спортом, якими вона ділиться у соціальних мережах.

Голос на відпочинку, а тіло - ні,

– прокоментувала Майлі Сайрус



Майлі Сайрус займається спортом під час реабілітації / Instagram /@mileycyrus