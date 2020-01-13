24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Майлі Сайрус залишилася в минулому: Ліам Гемсворт підтвердив стосунки з новою обраницею

95 Читать новость на русском
Ліам Гемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Австралійський актор нарешті спромігся відпустити свої почуття до колишньої дружини американської співачки Майлі Сайрус та розпочав стосунки з моделлю Габріелою Брукс. Днями папараці вдалося зафільмувати пару за пристрасним поцілунком на австралійському пляжі в Байрон-Бей.

Судячи з усього, серце голлівудського актора вдалося заполонити черговій красуні. Наприкінці грудня у ЗМІ з’явилася інформація про стосунки зірки з 21-річною австралійською моделлю Габріелою Брукс. Ліам Гемсворт вже встиг познайомити кохану з батьками.

Читайте також: Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт дійшли згоди щодо розлучення: яку знакову дату обрало експодружжя

Зустріч пари з родичами знаменитого актора відбулася за обідом в одному з ресторанів Сіднею. Усмішки на обличчях матері Ліама Гемсворта та Габріели Брукс свідчать про те, що модель сподобалася батькам. Під час ланчу панувала розслаблена та невимушена атмосфера. 

ліам гемсворт
Ліам Гемсворт познайомив батьків з новою дівчиною / The Daily Mail

Днями ж закоханих помітили на одному з пляжів у Байрон-Бей. Очевидно, їхній відпочинок триває дотепер й в Австралії вони провели Різдво та Новий рік. Папараці вдалося сфотографувати Ліама Гемсворта та Габріелу Брукс за палким поцілунком в купальних костюмах поблизу морського узбережжя. Такі кадри не залишають сумнівів, що їх пов'язує не просто дружба, а пристрасні почуття. 
 
 


Зауважимо, що рішення актора познайомити красуню Габріелу Брукс зі своєю родиною досить промовисте й свідчить про серйозні наміри зірки. Адже його попередня обраниця, шлюб з якою завершився за 8 місяців подружнього життя, задовольняла далеко не всіх представників сімейства Ліама Гемсворта. Дружина його брата Ельза Патакі переконана, що актор заслуговує на кращу дружину. 

 

В Україні триває реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
сьогодні
40865
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:45 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 19514
сьогодні 13:22 Старий Новий рік: прикмети, традиції, як святкувати в Україні
Олена Булан 13803
сьогодні 11:00 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 71468
12 січня 09:33 8 маловідомих фактів про Злату Огнєвіч, які можуть здивувати
6765
11 січня 17:31 Найочікуваніші українські прем'єри: які фільми варто подивитися
Єлизавета Герасимюк 1923
Новини
Більше новин
Залиште відгук