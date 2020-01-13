Майлі Сайрус залишилася в минулому: Ліам Гемсворт підтвердив стосунки з новою обраницею

Австралійський актор нарешті спромігся відпустити свої почуття до колишньої дружини американської співачки Майлі Сайрус та розпочав стосунки з моделлю Габріелою Брукс. Днями папараці вдалося зафільмувати пару за пристрасним поцілунком на австралійському пляжі в Байрон-Бей.

Судячи з усього, серце голлівудського актора вдалося заполонити черговій красуні. Наприкінці грудня у ЗМІ з’явилася інформація про стосунки зірки з 21-річною австралійською моделлю Габріелою Брукс. Ліам Гемсворт вже встиг познайомити кохану з батьками.

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Зустріч пари з родичами знаменитого актора відбулася за обідом в одному з ресторанів Сіднею. Усмішки на обличчях матері Ліама Гемсворта та Габріели Брукс свідчать про те, що модель сподобалася батькам. Під час ланчу панувала розслаблена та невимушена атмосфера.



Ліам Гемсворт познайомив батьків з новою дівчиною / The Daily Mail

Днями ж закоханих помітили на одному з пляжів у Байрон-Бей. Очевидно, їхній відпочинок триває дотепер й в Австралії вони провели Різдво та Новий рік. Папараці вдалося сфотографувати Ліама Гемсворта та Габріелу Брукс за палким поцілунком в купальних костюмах поблизу морського узбережжя. Такі кадри не залишають сумнівів, що їх пов'язує не просто дружба, а пристрасні почуття.