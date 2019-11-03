Майлі Сайрус засвітила стильний кашкет від українського дизайнера: фото

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Майлі Сайрус одягнула кашкет від Руслана Багінського
Майлі Сайрус одягнула кашкет від Руслана Багінського / Instagram / @mileycyrus

Американська поп-співачка Майлі Сайрус приєдналась до голлівудських прихильників дизайнера Руслана Багінського. В кашкеті від українського модельєра артистка засвітилась на вулицях Нью-Йорка.

Приватне життя Майлі Сайрус стало чи не найбільш обговорюваною темою у ЗМІ. Тому кожен її вихід потрапляє в об'єктив папараці, а вбрання одразу ж повторюють тисячі прихильників у всьому світі. 

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Журналісти LifeStyle 24 не оминули увагою одну з останніх прогулянок зірки з новим бойфрендом Коді Сімпсоном. Все тому, що Майлі Сайрус вийшла на побачення у кашкеті від українського бренду Ruslan Baginskiy. До аксесуара артистка підібрала casual-образ: вона постала перед камерами у джинсах, футболці і піджаку. Однак саме кашкет та сонцезахисні окуляри зробили буденний образ трендовим. 

Як відомо, головні убори від Руслана Багінського отримали шалену популярність у Голлівуді. Його кашкети та капелюхи залюбки одягають Белла та Джіджі Хадід, Кайя Гербер, К'яра Ферраньї, Ізабель Гулар, Коко Роша, Мадонна, Ірина Шейк та інші. Майлі Сайрус також є прихильницею українського дизайнера. Артистка має кілька стильних кашкетів від бренду, які приміряє на світські заходи та гучні концерти. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Майлі Сайрус
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