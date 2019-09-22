Майлі Сайрус завершила роман зі своєю дівчиною Кейтлін Картер, – ЗМІ

Американська поп-співачка Майлі Сайрус завершила скандальний роман із блогеркою Кейтлін Картер. Дівчата вирішили більше не будувати стосунки, однак залишитись друзями.

Як повідомляють інсайдери видання People, відповідне рішення знаменитості прийняли днями. Майлі Сайрус та Кейтлін Картер стали подругами після розриву стосунків зі своїми чоловіками, тому розірвання роману не повпливає на їхню дружбу.

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Майлі і Кейтлін розлучилися. Але вони як і раніше друзі. Вони були друзями і підтримували один одного, коли обидві розлучилися зі своїми коханими. Але зараз вони більше не перебувають в романтичних стосунках,

– зазначив інсайдер.

Водночас дівчата і надалі проводять час разом та живуть у маєтку співачки у Лос-Анджелесі. Представники Майлі Сайрус поки не коментують новин про її особисте життя, а інсайдери з її близького оточення зізнаються, що поп-артистка не шкодує про свій роман з Кейтлін Картер.

"Вони живуть разом і дуже щасливі. Майлі відмінно справляється з усім. Вона рухається далі і ні про що не шкодує. Їй дуже подобається проводити час разом з Кейтлін", – додав інсайдер.

Що відомо про роман Майлі Сайрус та Кейтлін Картер?

Співачка Майлі Сайрус та актор Ліам Хемсворт всього після 8 років подружнього життя подали на розлучення. Сталось це у серпні 2019 року. Друзі зіркового подружжя пояснили, що Майлі та Ліам не могли вжитись в одному маєтку. У день відповідної заяви у мережі вперше з'явились спільні фото Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер. Знамениті американки відпочивали на острові Комо, де цілувались та обіймались.



Одразу після цього у ЗМІ заговорили про серйозні наміри Майлі Сайрус. За даними журналістів, вона одразу ж познайомила батьків зі своєю новою обраницею Кейтлін та разом із нею почала відвідувати світські заходи, не приховуючи своїх почуттів до дівчини.