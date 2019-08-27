Майлі Сайрус здійснила перший публічний вихід з Кейтлін Картер: фото

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Майлі Сайрус вперше публічно вийшла з Кейтлін Картер
Майлі Сайрус вперше публічно вийшла з Кейтлін Картер / Instagram / @kaitlynn

Американська співачка Майлі Сайрус публічно підтвердила свої стосунки з блогеркою Кейтлін Картер. Зірка прийшла з новою дівчиною на світський захід, тримаючи обраницю за руку.

Майлі Сайрус була однією із запрошених гостей на церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2019. І хоч артистка не отримала престижну нагороду, все ж покрасувалась на сцені заходу. Перед глядачами вона представила нові пісні зі свого репертуару та шоу-програму. 

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Однак не це привернуло увагу західних ЗМІ. На світську вечірку після церемонії Майлі Сайрус прийшла у супроводі своєї нової обраниці – 30-річної блогерки Кейтлін Картер. Перед камерами співачка взяла дівчину за руку, підтвердивши всі чутки про роман.

Для першого спільного виходу зірки обрали буденне вбрання. Так, Майлі Сайрус постала перед журналістами у джинсах, білому топі, кардигані та ковбойському капелюсі. А от Кейтлін красувалась поряд з коханою у джинсах, футболці та піджаку oversize. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Про нову пасію Майлі Сайрус стало відомо всередині серпня 2019 року. Співачка зі своїм чоловіком Ліамом Хемсвортом оголосили про розрив стосунків, після чого зірка відправилась на відпочинок до Італії. Під час засмагання на пляжі острова Комо папараці вдалось сфотографувати дівчат: Майлі та Кейтлін поцілувались, що й спричинило десятки новин про їхній роман.

Згодом у Лос-Анджелесі Майлі Сайрус познайомила нову дівчину зі своєю мамою Тіш. За словами інсайдерів, батьки співачки не в захваті від змін в особистому житті доньки. Вони навіть вмовляли Ліама Хемсворта не подавати документи на розлучення, однак актор все ж вирішив офіційно завершити стосунки з Майлі Сайрус.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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