Майлі Сайрус змінила імідж: як тепер виглядає поп-зірка

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Майлі Сайрус змінила імідж / Instagram / @mileycyrus

Американська поп-співачка Майлі Сайрус вирішила дещо проекспериментувати із зовнішністю. Вона змінила колір волосся та стрижку, чим дещо збентежила своїх прихильників.

Результатами експерименту 27-річна Майлі Сайрус поділилась у мережі. Перед камерою вона постала із висвітленим прямим волоссям. Окрім цього, поп-зірка красувалась із модною стрижкою маллет. 

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В інстаграм-сторіс вона зізналась, що автором нового іміджу була стилістка Селлі Хершбергер, з якою співачка співпрацює уже кілька років поспіль. Саме на неї посипалась критика від розчарованих прихильників Майлі Сайрус, які назвали образ артистки найгіршим за всю її кар'єру. Хвилю звинувачень від хейтерів стилістка вирішила не терпіти та гостро відповіла людям у мережі. 

"По-перше, якщо ви хоч щось знаєте про волосся, то Майлі просто в такому положенні, що воно так виглядає. Майлі їх випрямила, тому стрижка виглядає більш строго, що мені насправді дуже подобається. Це так звана сучасна маллет, яка дуже стильна, але це те, в чому ви, ймовірно, не дуже добре розбираєтеся", – заявила Селлі Хершбергер. 

Та, мабуть, самій Майлі Сайрус до вподоби зміни іміджу, адже вона відмовилась коментувати заяви своїх прихильників. Цікаво, що до цього артистка надавала перевагу хвилястому світлому волоссю з іншим відтінком біля коренів. 


 Майлі Сайрус після і до зміни іміджу / Instagram / @mileycyrus

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Краса Майлі Сайрус
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