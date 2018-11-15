Майлі Сайрус знімається в "Чорному дзеркалі": правда чи чутки?

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Twitter/ @PopCrave

25-річна поп-співачка Майлі Сайрус приймає участь у зйомках 5 сезону популярного британського документального серіалу "Чорне дзеркало", прем'єра якого відбудеться вже в грудні 2018 року.

Протягом декількох останніх місяців Майлі Сайрус рідко з’являється на публіці та не дуже активна в соціальних мережах. Проте вчора акторка повернулась в Instagram-сторіз, опублікувавши фото своєї руки, на якій пише "Малібу". Тим самим вона зробила заклик до людей, щоб допомогти жертвам пожежі, які постраждали у Каліфорнії. Майлі та її наречений Ліам Хемсворт пожертвували п’ятсот тисяч доларів після того як згорів їх будинок.

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Майлі Сайрус про Малібу
Instagram-сторіз Майлі Сайрус / Instagram @mileycyrus

Однак вчора 25-річна акторка неодноразово була помічена в Південній Африці на початку листопада. Кажуть, вона знімається в епізоді нового сезону "Чорного дзеркала", прем’єра якого відбудеться вже в грудні 2018 року. Така інформація з’явилась на сторінці Pop Crave у Twitter. Блог, який позиціонує себе як джерело новин про поп-культуру, опублікував фото Майлі Сайрус, де було вказано про участь співачки у зйомках серіалу.

До слова, про зйомки нового сезону популярного британського серіалу "Чорне дзеркало" Netflix повідомили в березні 2018 року. Перший сезон вийшов на екрани ще у 2011 році й одразу набув неабиякої популярності.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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