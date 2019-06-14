Майлі Сайрус зняла кліп у стилі "Чорного дзеркала", де зіграла головну роль

26-річна співачка та акторка Майлі Сайрус представила фанатам новий відеокліп на пісню On a Roll. Американська зірка зняла ролик разом з телеканалом Netflix з нагоди випуску нового сезону "Чорного дзеркала".

Нещодавно на великий екран вийшов п'ятий сезон одного з наулюбленіших серіалів сучасності "Чорне дзеркало". В одному з епізодів головну роль зіграла знаменита поп-виконавиця та актриса Майлі Сайрус.

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Після прем’єри нового сезону "Чорного дзеркала" вона презентувала новий кліп на трек On a Roll. Відеокліп команда співачки знімала разом з представниками телеканалу Netflix. У кліпі Майлі Сайрус постала у такому ж образі, як в серіалі. На ній був доволі епатажний образ – коротка рожева перука та відверте вбрання.

Дивитися кліп Майлі Сайрус, присвячений "Чорному дзеркалу": відео