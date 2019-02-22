Майлі Сайрус знялася оголеною для глянцю: фото 18+

Американська поп-виконавиця Майлі Сайрус, яка у грудні 2018 року вийшла заміж за Ліама Хемсворта, стала зіркою березневого номеру популярного глянцевого журналу Vanity Fair.

Знімки з фотосесії Майлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них співачка позує топлес, прикриваючи тіло руками, на іншому – повністю оголила груди.

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В інтерв'ю виданню Сайрус відверто розповіла про свою орієнтацію та шлюб. За словами зірки, вона не планувала швидко вступати у шлюб, однак моторошна пожежа у Каліфорнії, яка зруйнувала їхній будинок, згуртувала і зблизила закоханих.

"Одягла сукню в день весілля, тому що мені вона сподобалася, я випрямила волосся, тому що мені це подобалося, але це не робить мене моментально гетеросексуалом", – наголосила вона.

Майлі заявила, що вона – квір і пишається цим.

Квір – це одна з назв представників ЛГБТ спільноти, загальний термін на позначення ЛГБТК+, тобто людей, що не є гетеросексуальними або цисгендерними.

Тепер ви можете побачити, як виглядає квір, як я, в гетеросексуальних стосунках. Я дуже пишаюся тим, що я квір. Я вважаю, що люди закохуються в людей, а не в стать, не в зовнішність, ні в що завгодно. Те, у що я закохана, існує майже на духовному рівні. Це не має нічого спільного з сексуальністю,

– заявила артистка.



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus



Майлі Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus