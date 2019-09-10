Майлі Сайрус з'явилась на Тижні моди в Нью-Йорку без білизни: пікантні фото

Популярна американська співачка Майлі Сайрус після розлучення з Ліамом Хемсвортом опинилась в епіцентрі світових новин. Днями вона відвідала один із показів на Тижні моди у Нью-Йорку, де засвітилась у провокативному образі.

Як відомо, у Нью-Йорку триває Тиждень моди. Відтак у місті можна побачити чимало голлівудських зірок, які залюбки відвідують заходи, присвячені цій події, та знайомляться із фешн-новинками. Серед знаменитих модниць – 26-річна Майлі Сайрус.

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Артистка стала запрошеною гостею на fashion-шоу бренду Tom Ford. Дизайнер вирішив вразити своїх зіркових прихильників та влаштував показ нової колекції на станції Бауері, що в Нью-Йоркському метрополітені. Відтак гостей зустрічав інтер'єр підземки з вечірнім освітленням.



Майлі Сайрус / Getty Images

До такої незвичної локації Майлі Сайрус підібрала відповідний образ. Перед камерами артистка постала у стилі total black: в чорних штанах, довгому пальті та сорочці з великим вирізом. Всі учасники показу могли оцінити сміливий look співачки і побачити відсутність спідньої білизни.

"Аутфіт" артистки доповнили сонцезахисні чорні окуляри, великий капелюх, ланцюжок та безліч каблучок на пальцях. Ефектно дивилися чорні ботильйони Сайрус, які мали блискучі підбори.



Майлі Сайрус / Getty Images

Що відомо про особисте життя Майлі Сайрус після розлучення?Всього за 8 місяців подружнього життя Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розлучитись. Вперше про це заговорили на початку серпня 2019 року. Друзі зіркового подружжя пояснили, що Майлі та Ліам не могли вжитись в одному помешканні. У день відповідної заяви у мережі вперше з'явились спільні фото Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер. Дівчата відпочивали на італійському острові Комо, де цілувались та обіймались.



Резонансні новини про роман колишньої коханої повпливали на її шлюб: Ліам Хемсворт офіційно подав документи на розлучення. Ймовірно, судовий процес буде досить швидким, адже перед весіллям пара підписала шлюбний контракт.



А от стосунки Майлі Сайрус та Кейтлін Картер, здається, досить серйозні. Співачка вже встигла познайомити блогерку зі своїми батьками та все частіше з'являється з нею на світських подіях.