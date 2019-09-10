Майлі Сайрус з'явилась на Тижні моди в Нью-Йорку без білизни: пікантні фото

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / www.gettyimages.com

Популярна американська співачка Майлі Сайрус після розлучення з Ліамом Хемсвортом опинилась в епіцентрі світових новин. Днями вона відвідала один із показів на Тижні моди у Нью-Йорку, де засвітилась у провокативному образі.

Як відомо, у Нью-Йорку триває Тиждень моди. Відтак у місті можна побачити чимало голлівудських зірок, які залюбки відвідують заходи, присвячені цій події, та знайомляться із фешн-новинками. Серед знаменитих модниць – 26-річна Майлі Сайрус.

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Артистка стала запрошеною гостею на fashion-шоу бренду Tom Ford. Дизайнер вирішив вразити своїх зіркових прихильників та влаштував показ нової колекції на станції Бауері, що в Нью-Йоркському метрополітені. Відтак гостей зустрічав інтер'єр підземки з вечірнім освітленням.

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Getty Images

До такої незвичної локації Майлі Сайрус підібрала відповідний образ. Перед камерами артистка постала у стилі total black: в чорних штанах, довгому пальті та сорочці з великим вирізом. Всі учасники показу могли оцінити сміливий look співачки і побачити відсутність спідньої білизни.

"Аутфіт" артистки доповнили сонцезахисні чорні окуляри, великий капелюх, ланцюжок та безліч каблучок на пальцях. Ефектно дивилися чорні ботильйони Сайрус, які мали блискучі підбори.

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Getty Images

Що відомо про особисте життя Майлі Сайрус після розлучення?Всього за 8 місяців подружнього життя Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розлучитись. Вперше про це заговорили на початку серпня 2019 року. Друзі зіркового подружжя пояснили, що Майлі та Ліам не могли вжитись в одному помешканні. У день відповідної заяви у мережі вперше з'явились спільні фото Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер. Дівчата відпочивали на італійському острові Комо, де цілувались та обіймались.

Резонансні новини про роман колишньої коханої повпливали на її шлюб: Ліам Хемсворт офіційно подав документи на розлучення. Ймовірно, судовий процес буде досить швидким, адже перед весіллям пара підписала шлюбний контракт.

А от стосунки Майлі Сайрус та Кейтлін Картер, здається, досить серйозні. Співачка вже встигла познайомити блогерку зі своїми батьками та все частіше з'являється з нею на світських подіях.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Майлі Сайрус Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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