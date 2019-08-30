Стартував новий, 9 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф" 1 випуск. Кулінари-аматори вже готові дивувати суддів новими смаками, вдало поєднаними у своїх стравах. Суддями шоу залишається незмінний Ектор Хіменес-Браво, переможниця 2 сезону "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська та кулінар із 22-річним досвідом Володимир Ярославський.

Відкриття 9 сезону "Мастер Шеф"

9 сезон проекту 1 випуск "Мастер Шеф" традиційно відкрили судді Ектор Хіменес-Браво, Єлизавета Глінська та Володимир Ярославський. Вони привітали учасників та розповіли про правила першого відбору у шоу.

Читайте також: "Мастер Шеф" 9 сезон 1 випуск: травесті-діва та інші підкорили суддів кулінарного шоу

У кожного учасника є 45 хвилин, за які кулінари-аматори повинні приготувати та презентувати свою страву. Обмежень у приготуванні немає.

Володимир Ярославський перейняв на себе місію Дмитра Горовенка та озвучив всім відоме: "Час пішов!"

Хто став першим учасником 9 сезону

Відкривав 9 сезон кулінарного шоу мужній та суворий учасник – Сергій. Чоловік з 17 років працює машиністом тепловозу та з дружиною виховує двох діточок. Сергій подав суддям шоколадний фондан з соусом із апельсину та обліпихи. Головною інтригою стала серединка у шоколадному фондані, адже якість десерту визначають саме за її консистенцією. На щастя учасника вона виявилась рідкою, шоколад витік, що викликало захват у суддів. Одноголосним рішенням Сергій отримав три "Так" від Ектора, Лізи та Володимра. Сергій перший учасник шоу, який отримав білий фартух та пройшов до наступного етапу – сотні "Мастер Шеф".

Сексі-кухня на "Мастер Шеф"

Широкими посмішками та заінтригованими поглядами зустріли судді наступну учасницю Юлю. Дівчина веде свій кулінарний блог у соцмережі Instagram та переконана, що жінка повинна готувати сніданок у сексуальних спортивних шортах та топі. Ектор не стримався та запитав учасницю про її особисте життя, чи живе вона сама. Дівчина виявилась запальною та запропонувала судді жити разом. Володимир Ярославський відмітив сміливість дівчини.

Авторка "сексі-кухні" презентувала суддям стейк лосося з п'юре зеленого горошку. Ліза гостро розкритикувала страву блогерки та не підтримала чоловіків у їхніх позитивних вердиктах. Юлія отримала два "так" та "ні" від Лізи, отримавши білий фартух та шанс на участь у проекті.

Екс-учасниця "Холостяка" підкорила Ектора Хіменеса-Браво

На кастинг шоу завітала екс-холостячка та крипто-леді Наталі, яка запам'яталась українцям скандальною та навіть істеричною дівчиною, котрій так і не вдалося підкорити серце Нікіти Добриніна.

Холостячка приготувала для суддів лимонний курд з меренгою. За десерт Наталі отримала довгоочікуване "Так" від суддів. Отож, чекаємо на нові гарячі витівки учасниці у проекті.

Крім вишуканих страв та презентацій були і учасники, які одноголосно отримували від суддів три "Ні". Учасник із Харкова, котрий назвався "Сєрьожка-поварьожка", одягнув на зустріч із суддями відвертий та зухвалий фартух з малюнком оголених чоловічих геніталій.

Конкурсанти також дивували суддів талісманами з курчат на голові, віршиками про касирів та своїми екзотичними іменами.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон 1 випуск: які красуні пройшли кастинг

Лінивий екс-учасник "Мастер Шеф. Підлітки" зганьбився перед суддями шоу

Антон Квасов на прізвисько "Француз" вже знає, що таке "Мастер Шеф". Він був учасником проекту "Мастер Шеф. Підлітки" та за час перебування на проекті встиг підкорити серця юних дівчат. Через два роки хлопець прийшов на 9 сезон кулінарного шоу, щоб здивувати суддів лінивими турецькими голубцями. Головною метою Антона є мрія написати кулінарну книгу лінивих рецептів. Ектор, який оцінював страву "Француза" першим і чути не хотів про ліниві голубці та з скандалом вигнав хлопця з кухні "Мастер Шеф".

Травесті-діва на кулінарному шоу

Та найбільшим шоком для суддів став Руслан Лучков. Хлопець насправді травесті-діва Лоліта та працює у травесті шоу вже 11 років. Руслан володіє титулом "Міс богиня-2011 травесті інтернешнл" та зізнається, що відчув своє друге "я", як тільки вперше одягнув жіночий одяг. Він зізнається, що знає все про косметику та тканини, адже як артист, він змушений виглядати бездоганно.

Учасник приготував для суддів індичку з соусом Териякі, страву доповнив ніжним п'юре з селери та пряної зелені. Троє суддів були у захваті від насиченого смаку соусу та ніжної структури індички, яка чудово поєдналася з п'юре. Ектор зазначив, що хоче доїсти її до кінця!

Руслан не втримав сліз радості та отримав свій заслужений білий фартух.

Подружнє парі на "Мастер Шеф"

Подружній батл на проекті вперше! Вегетаріанка та м'ясоїд: Діна та Олексій Осіпчук посперечались перед шоу, отож розсудить їхнє парі тільки білий фартух.

Якщо виграє вона, Олексій переходить на вегетаріанство та більше не буде їсти таке ненависне жінці м'ясо. А якщо він – дружина більше не буде дорікати чоловікові його продуктовими вподобаннями.

Читайте також: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

У своєму виборі Ліза та Володимир розділились, вирішував долю сімейної пари Ектор. Він авансом дав Олексію та Діні два білих фартухи. Яке ж буде продовження подружньої суперечки, стежте з нами кожної п'ятниці, далі у шоу.

Наступної п'ятниці у 2 випуску "Мастер Шеф" ми дізнаємося, як з 50 учасників зробити довогоочікувану 20.

На учасників чекають нові випробування на витривалість, силу духу та винахідливість. Готувати у важких погодніх умовах без кухонногоприладдя – це про новий 9 сезон "Мастер Шеф"!

Дивіться "Мастер Шеф" 9 сезон 1 випуск онлайн згодом