Майте совість най*бувати красиво, – менеджер TAYANNA розкритикував музичну премію YUNA-2019

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Музична премія YUNA-2019
Музична премія YUNA-2019

Директор української співачки TAYANNA Олександр Кажиян поставив під сумнів результати голосування і вибору переможців української музичної премії YUNA-2019, що відбулася 22 березня 2019 року в столичному Палаці Спорту.

А все тому, що Олександр Кажиян знайшов себе у списку журі музичної премїі на офіційному сайті, коли він не голосував. Про це менеджер TAYANNA написав на своїй сторінці у Facebook. 

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Не варто серйозно ставитися до результатів голосування журі YUNA, хоча б тому, що сама YUNA ставиться до журі не дуже серйозно. Побачив в матеріалі karabas.live посилання на сайт YUNA з заголовком "ПЕРЕЛІК ЖУРІ VIII ЩОРІЧНОЇ Музичної премії YUNA". Був дещо здивований, виявивши в списку себе улюбленого, тому що я не голосував. якщо у YUNA є докази зворотного, прошу їх надати,
– заявив Кажиян.


Скріншот, який опублікував Олександр Кажиян / Facebook

Також чоловік додав, що у переліку журі помітив двох повних тезок – Заєць Наталія (менеджер Надії Мейхер) і Заєць Наталія  (продюсер Наталії Мейхер).

"Я взагалі ніяк не проти корпоративних вечірок з врученням шоколадних Оскарів, хто платить, той і замовляє музику, але якщо ви називаєте себе "Музична премія YUNA – це щорічна національна премія, яка відзначає найкращих діячів музичного мистецтва", майте совість най*бувати "красивіше", – додав менеджер TAYANNA.


Скріншот, який опублікував Олександр Кажиян / Facebook

Додамо, що наразі на сайті yuna.ua у переліку немає імені Кажияна і "другої" Наталії Заєць.


Скріншот / Facebook

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Нагороди Музика Скандал
Джерело: LifeStyle 24
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