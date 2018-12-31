Майже Johnson's Baby : обличчям шампуню Pantene стала 1-річна дівчинка

Директори маркетингу відомого бренду, який випускає засоби по догляду за волоссям, вирішили вразити своїх покупців неординарним підходом до реклами продукту. Для нової кампанії вони зняли не дорослу дівчину з густим волоссям, а 1-річну дитину.

Вперше за історію шампуню Pantene обличчям рекламної кампанії стала дитина. 1-річна дівчинка здобула неабияку популярність після того, як результат співпраці потрапив на великий екран. Тепер шампунь від Pantene представляє дитя під псевдонімом Baby Chanco.

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Дитина стала популярною після першого фото на сторінці в Instagram. За нею одразу ж почали стежити близько 100 тисяч людей, а після виходу реклами Pantene кількість її "фоловерів" стала понад 300 тисяч.



Дівчинка, що знялася для реклами Pantene / Instagram / @babychanco

Baby Chanco прославилася завдяки своєму темному волоссю, яке має надзвичайну густину, як для річної дитини. Близько півроку тому про дівчинку написало видання People, зазначивши, що вона може стати обличчям бренду Pantene. Представники маркетингового відділу вирішили не впустити таку можливість і прислухалися до рекомендації знаменитого журналу.