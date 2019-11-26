Майже оголена: еротичні фото гарячої Демі Роуз (18+)

Британська модель та секс-символ поділилася новими світлинами з Таїланду. На них вона позує в самих лише стрінгах на заході сонця. Автором зйомки став глянцевий фотограф та друг Денні Десантос, з яким модель співпрацює не вперше.

24-річна неодружена британка часто публікує провокативні фото. На них вона постає в мінімальній кількості одягу або ж взагалі без нього. Модель завжди підкреслює пишне декольте та пружні сідниці. Нова фотосесія не стала вийнятком.

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Спекотні пози Демі Роуз у трусиках із захватом сприйнята її одинадцяти мільйонна аудиторія. Ледь прикриваючи оголені груди руками, модель позувала у воді. Її мокре волосся додало еротики цьому фото, яке вигідно демонструє красу тіла дівчини.

Смакуйте веселку. P.S: щойно набрала 11 мільйонів підписників, люблю вас,

– заохотила і без того віддану аудиторію спокуслива Демі Роуз.

Відомо, що у Таїланді Демі Роуз перебуває у зв'язку зі зйомками для нової рекламної кампанії. Модель почала співпрацю з брендом нижньої білизни.