Майже перестав їсти: на які тортури пішов голівудський актор Крістіан Бейл заради головної ролі

Один із найкращих акторів Голівуду, володар Оскара Крістіан Бейл настільки схуд за п’ять місяців, що нагадував не живу людину, а ходячий скелет. Зауважимо, що до такого стану чоловік довів себе свідомо та навмисно.

У 2003 рік Бейл отримав пропозицію зіграти у фільмі "Машиніст". Проте для цієї ролі режисер попросив Крістіана, який на ту мить важив близько вісімдесят кілограмів, схуднути наскільки це можливо. Тому за чотири місяці актор скинув 28 кілограмів.

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Бейл обійшовся без жодних секретів – він просто перестав їсти. Чотири місяці денний раціон актора складався із банки консервованого тунця, одного яблука, трьох чашок кави та комплексу мультивітамінів, аби бодай якось підтримувати організм. Ризик зупинки серця в цей період у Бейла був надзвичайно високим, адже актор ледве пересувався. Так чи інакше Крістіану, утім, вдалося все задумане.



Крістіан Бейл схуднув для головної ролі у фільмі на 28 кілограмів

Чи є хоч якась користь в такому радикальному підході?

Давайте для початку поговоримо про яблука, яких актор дозволяв собі по одному в день. Звичайно, яблука варто і навіть потрібно їсти. Проте щодо цього продукту існує декілька міфів, які варто розвіяти.

Наприклад, чи чули ви, що насіння яблука шкідливе? Так, у цих кісточках дійсно є речовина, яка здатна перетворитися на отруйну кислоту. От тільки концентрація там настільки мізерна, що для того, аби набрати небезпечну для організму дозу, дорослому потрібно з’їсти кілька сотень яблук за раз.



Яблука корисні для здоров'я

Ще один популярний міф – необхідно обов’язково знімати шкірку із фрукта. Це неправда. Рідкий віск, який надає яблукам неприродного вигляду, є абсолютно безпечний для людини. Небезпека може бути під воском – пестициди, якими фрукти обробляють ще на деревах.

Тому не варто забувати мити яблука, а от шкірку можна залишати. Тим більше, що корисних речовин у ній стільки ж як і у м’якоті. Там і всім відомий вітамін C, і Калій, і біофлавоноїди, які допомагають організму краще засвоювати вітаміни та роблять судини еластичнішими.

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Через свою кислотність яблука не дуже добре підходять тим, у кого проблеми зі шлунково-кишковим трактом, але і звідси є вихід. Фрукт можна запікати і при цьому він збереже більшість власної користі. Отож, кілька яблук щодня здатні дати людини все, що вона прагне отримати із фруктів. Тож їжте яблука та будьте здорові.

Окрім яблук в його міні-раціоні є ще один вартий уваги продукт – консервований тунець. Головна фішка риби – велика кількість у ній білка. Спортсмени, яким білок необхідний для набору м’язів, часто заміняють курку тунцем, аби урізноманітнити свій раціон.



Крістіан Бейл їв на день банку консервованого тунця

За кількістю інших корисних речовин ця риба поступається своїм дешевшим аналогам. Тунець накопичує ртуть, яка потім потрапляє до нашого організму. Утім, небезпека виникне лише якщо їсти тунець кожного дня і у великій кількості.

Крістіан Бейл протримався на яблуках з тунцем аж чотири місяці і не просто вижив та блискуче відіграв свою роль у "Машиністі", але й вже незабаром перетворився на Бетмена. За п’ять місяців після ролі Тревора Резніка, Бейл набрав 45 кілограмів, аби втілити на екрані супергероя, у стрічці "Темний лицар" культового Кріса Нолана.

Тобто впродовж менш ніж року його вага змінювалася з 83 кілограмів до 55 і тоді до ста кілограмів. Це найяскравіший приклад того, що робив зі собою Крістіан Бейл задля ролей. І хоча це безумовно не приклад для наслідування, у актора все ж є чому повчитися у плані харчування.

Як худнув Крістіан Бейл: дивіться у відео