Майже розлучена Cardi B отримала романтичний сюрприз від екс-коханого: відео

Американська реп-співачка Cardi В, яка вирішила офіційно розірвати шлюб зі своїм чоловіком – співаком Offset, отримала від нього несподіваний романтичний сюрприз. Сталось це під час виступу артистки в Лос-Анджелесі.

Після щемливих дописів у мережі Offset (справжнє ім'я – Кіарі Кендрелл Сефас) вирішив особисто перепросити у своєї коханої за чутки про зраду. Мабуть, норовлива Cardi В не хотіла раніше його слухати, тому музикант обрав місце, де вона не мала іншого вибору, як почути зізнання артиста.

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Як повідомляє The Huffington Post, просто посеред виступу реп-співачки на хіп-хоп фестивалі Offset вийшов на сцену. Із собою чоловік взяв розкішні квіти та цілі композиції солодощів із надписом "Прийми мене назад, Карді". Окрім цього, перед ошелешеним натовпом репер попросив у Cardi В пробачення.

Я просто хочу особисто вибачитися перед тобою. Насправді. Перед усім світом,

– заявив Offset.

Однак під час зізнання артиста Cardi В чимало пояснила йому у відповідь та не прийняла вибачення, чим засмутила прихильників. Згідно з відео, опублікованого у мережі, вона тільки розлютилась через романтичну витівку.

Offset crashes Cardi B’s set at @RollingLoud.



The rapper brought out flowers and a cake set up that spelled out “Take Me Back Cardi” on stage. Cardi B was not feeling the gesture and had him and the set up removed. pic.twitter.com/MBh3xUWrls — Pop Crave (@PopCrave) 16 грудня 2018 р.

До слова, 10 липня 2018 у Cardi B і Offset народилася донька. Дівчинку, яка є першою дитиною для артистки, назвали Калчер Карі Сефас. Дитя народилося через два тижні після того, як реп-співачка підтвердила, що вона і Offset таємно одружилися.

Однак дитина аж ніяк не стала причиною для боротьби двох співаків за шлюб. На початку грудня норовлива Cardi B оголосила про розлучення з чоловіком. За її словами, причиною стало те, що почуття артистів згасли. Однак у мережі підозрюють, що насправді реп-артистка прийняла таке рішення через зраду Offset з барменкою із Нью-Йорка. Cardi B накинулась з кулаками на ймовірну розлучницю, через що отримала судовий позов.

Що відомо про бійки співачки Cardi B?

Про бунтівницю Cardi B в західному шоу-бізнесі говорять вже давно. Відтак, цієї осені артистка двічі "вляпалась" у скандали, коли встрягла у бійку з Нікі Мінаж, а також з сестрами-барменами в стрип-клубі в Нью-Йорку. У першому випадку обвинувачена Cardi B заявляла, що Нікі обговорює за плечима її материнство, а в другому, що одна з сестер можливо перебувала в сексуальному зв'язку з її чоловіком, хіп-хоп-виконавцем Offset. Судове засідання у справі Cardi B спочатку призначили на 29 жовтня, згодом його перенесли на 3 грудня.