Майже вільні: стала відома офіційна дата розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу

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Відома дата розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу
Відома дата розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу / Instagram/ @anilorak

Популярна українська співачка, яка проживає і працює на території Росії, незабаром стане вільною жінкою. Позов Ані Лорак про розірвання шлюбу з Муратом Налчаджиоглу київський суд розгляне ще до кінця січня 2019 року.

Остаточна дата, коли розглядатиметься позов Ані Лорак на розлучення із Муратом Налчаджиоглу, з'явилася на офіційній сторінці столичного Шевченківського суду.

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Українська співачка, яка користується неабиякою популярністю у РФ, може стати офіційно розлученою наприкінці січня 2019 року.

Розлучення Ані Лорак
Скріншот з офіційного сайту Шевченківського суду 

Ані Лорак, яка проживає і працює в Росії останні декілька років, а також її поки що офіційний чоловік з'являться в одному з судів міста Києва, аби розірвати їхній шлюб, що тривав майже 10 років. Якщо жодна зі сторін не матиме ніяких претензій один до одного, не захоче ділити спільно нажите майно чи боротися за опіку над 7-річною донькою Софією, то 31 січня 2019 року об 11 ранку вони стануть офіційно розлученими.

Справу під номером №761 / 46326/18, позивачем якої є Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки), розглядатиме Олена Піхур. З ким із батьків залишиться донька Софія поки що не відомо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Нагадаємо, чутки про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу підірвали мережу в середині грудня 2018 року. Офіційним підтвердженням став позов до Шевченківського суду, зареєстрований 4 грудня 2018 року. Чоловіка співачки спіймали на зраді з молодою моделлю Яною Беляєвою, яка запевняла журналістів, що з Муратом у неї суто дружні відносини. Однак згодом Ані Лорак дала перше інтерв'ю після свого рішення розлучитися, в якому зізналася, що їй набридло бути жертвою.

 

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Ані Лорак
Джерело: 24 канал
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