McDonald's потролив трендове взуття від Balenciaga: кумедне фото

Шведський McDonald's висміяв червоні мюлі від Balenciaga, які бренд випустив минулого літа. Мережа закладів швидкого харчування пообіцяла, що якщо пародія назбирає необхідну кількість вподобань – McDonald's випустить колекцію такого взуття.

Так, на офіційній сторінці закладу швидкого харчування в Instagram з'явилося курйозне фото, на якій чоловік позує з коробками від картоплі фрі на ногах.

Читайте також: У французькому місті собакам заборонили гавкати

"Якщо ця публікація збере 103 042 вподобання, то ми випустимо таке взуття", – йдеться у підписі до фото. Наразі публікація назбирала 16 тисяч "лайків".



Взуття від Balenciaga ліворуч і пародія McDonald's / Колаж LifeStyle 24 / Twitter / @BruuhConsta