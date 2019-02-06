McDonald's потролив трендове взуття від Balenciaga: кумедне фото

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McDonald's висміяв взуття від Balenciaga
McDonald's висміяв взуття від Balenciaga / Instagram / @mcdonaldssverige

Шведський McDonald's висміяв червоні мюлі від Balenciaga, які бренд випустив минулого літа. Мережа закладів швидкого харчування пообіцяла, що якщо пародія назбирає необхідну кількість вподобань – McDonald's випустить колекцію такого взуття.

Так, на офіційній сторінці закладу швидкого харчування в Instagram з'явилося курйозне фото, на якій чоловік позує з коробками від картоплі фрі на ногах.

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"Якщо ця публікація збере 103 042 вподобання, то ми випустимо таке взуття", – йдеться у підписі до фото. Наразі публікація назбирала 16 тисяч "лайків".


Взуття від Balenciaga ліворуч і пародія McDonald's / Колаж LifeStyle 24 / Twitter / @BruuhConsta

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Курйозні новини Balenciaga
Джерело: LifeStyle 24
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