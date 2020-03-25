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Медичний консультант популярного останнім часом фільму "Зараження" хворий на коронавірус

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Доктор Ян Ліпкін / Фото з відкритих джерел

Вірусолог Ян Ліпкін, який допомагав у створенні фільму "Зараження" (Contagion) 2011 року про епідемію, схожу на пандемію коронавірусу, теж заразився коронавірусом.

Медичний консультант фільму "Зараження" (2011) наразі очолює Центр інфекцій і імунітету в Колумбійському університеті. У коментарі для видання Fox Business він зізнався про позитивний тест на коронавірус і свій стан здоров'я.

Цікаво Сюжет фантастичної стрічки "Зараження" у мережі порівнюють зі спалахом коронавірусу

Якщо Covid-19 зміг дістати мене, він може дістати будь-кого. Не важливо, звідки у мене вірус. Він поширився по всій території США, ви можете заразитися ним де завгодно,
– заявив Ян Ліпкін.

Чоловік також додав, що дослідження над новим вірусом ведуться у всіх медичних інститутах США, а кров пацієнтів, які видужали, слугує для швидшого з’ясування, як побороти коронавірус.

Що відомо про фільм "Зараження"?Режисером фантастичної стрічки став Стівен Содерберг. Сюжет фільму розповідає про винекнення та спалах раніше невідомого вірусу, що почався у Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу, яка стрімко забирає життя сотень тисяч людей. Науковці намагаються якнайшвидше знайти ліки та вакцину від хвороби, покладаючи на це власне життя. У трилері зіграли такі зірки Голлівуду, як Маріон Котіяр, Метт Деймон, Гвінет Пелтроу, Кейт Вінслет та Джуд Лоу.

Зараження 2011: дивіться трейлер онлайн

 

Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Голлівуд
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