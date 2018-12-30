Медовий місяць на Мальдівах: К'яра Ферраньї показала звабливі фото у бікіні

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К'яра Ферраньї і Fedez
К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram / @fedez

1 вересня популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї вийшла заміж за репера Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Лючія). Про розкішну церемонію говорив цілий світ, яку називають навіть "італійським королівським весіллям".

2018 рік запам'ятався ледь не найбільше для зіркової пари К'яри і Федеріко, адже у них народився первісток – син Лео у березні, згодом у вересні вони зіграли своє весілля.

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А напередодні Нового року закохані вирушили у казкову подорож на Мальдіви на честь їхнього медового місяця.  Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Розпочинаю 2019 рік з тобою", – написала Ферраньї під знімком з Fedez на фоні узбережжя та заходу сонця.

Згодом К'яра показала шанувальникам фото у блакитному закритому купальнику від власного бренду.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові романи К'яра Ферраньї
Джерело: 24 канал
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