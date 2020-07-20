Голлівудська акторка після розлучення з чоловіком Браяном Остіном швидко закрутила новий роман. Якщо раніше спільні фото Меган Фокс з репером Колсоном Бейкером з'являлися у мережі лише завдяки папараці, то тепер секс-символ сміливо позує в обіймах бойфренда у компанії зіркових колег.

Розлучення Меган Фокс з Браяном Остіном після 10 років шлюбу сколихнуло Голлівуд кілька місяців тому. Якщо ексчоловік американської акторки та моделі публічно оголосив про розрив, то сама зірка відмовилася від коментарів та налагоджує особисте життя. Вона закрутила роман з 30-річним репером Колсоном Бейкером, промовисте фото з яким з'явилося в інстаграм-профілі кінопродюсера Рендолла Емметта.

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Після карантину відновилися зйомки кримінального трилера Midnight in the Switchgrass – "Північ у злаковому полі", одну з головних ролей у якому виконує Меган Фокс. Команда працює в Пуерто-Ріко, а на вечірку з нагоди повернення до роботи акторка приїхала разом з коханим Колсоном Бейкером, який також задіяний у фільмі.

Режисер стрічки Рендолл Емметт показав кадр зі світського заходу, на якому закохані не приховували своїх почуттів. Меган Фокс у коротких чорних шортах, топі та на підборах пристрасно пригорнув до себе репер, який був одягнений не менш зухвало. На ньому вбрання total black – завужені штани, футболка та лаковані черевики на шнурівці, а епатажний look доповнили ланцюжки на шиї.

Актора не приховувала свого захвату чи то від повернення до зйомок, чи до від присутності коханого, але сяяла усмішкою на вечірці.



Меган Фокс з бойфрендом Колсоном Бейкером (зліва) / Фото Instagram / @randallemmettfilms

Що відомо про роман Меган Фокс та Колсона Бейкера?

Закохані познайомилися на знімальному майданчику трилера Midnight in the Switchgrass, робота над яким стартувала ще минулого року. Спочатку зірок пов'язувала лише дружба, проте стосунки швидко переросли в роман.

Після офіційного розлучення з чоловіком акторку неодноразово фотографували папараці разом з Колсоном Бейкером. Крім того, закохані зняли спільний кліп на пісню Bloody Valentine, у якому Меган Фокс позувала на камеру у ванній та в ліжку з репером. Проте зірка поки не вважає свій роман настільки серйозним, щоб знайомити бойфренда з трьома дітьми від першого шлюбу з Браяном Остіном.