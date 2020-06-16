34-річна американська акторка та модель розлучилася з чоловіком Браяном Остіном після 10 років шлюбу. Після розриву з актором Меган Фокс закрутила новий роман з репером Колсоном Бейкером, чутки про який ширилися мережею понад місяць. Нарешті зірка наважилася підтвердити нові стосунки пристрасним поцілунком на публіці.

Про це повідомляє Daily Mail. Вчора, 15 червня, Меган Фокс заскочили з 30-річним американським репером Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Річард Колсон Бейкер. Зірка "Трансформерів" приєдналася до бойфренда в одному з закладів Лос-Анджелеса.

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Після кількох коктейлів пара покинула бар й, тримаючись за руки на публіці, сіла в автомобіль. Проте перш ніж поїхати, закохані пристрасно поцілувалися, не приховуючи своїх почуттів. Ця поява зірок й стала офіційним підтвердженням їхнього роману.

Слід зазначити, що вихід Меган Фокс з репером відбувся одразу після того, як мережею розлетілися фото колишнього чоловіка секс-символу Браяна Остіна з 25-річною моделлю Кортні Стодден.

Що відомо про роман Меган Фокс з Колсоном Бейкером ?

46-річний американський актор та колишній чоловік зірки Браян Остін зізнався, що дружба Меган Фокс та Machine Gun Kelly зав'язалася ще до офіційного розлучення подружжя. Проте знаменитості, які познайомилися на знімальному майданчику кінострічки Midnight in the Switchgrass, швидко закрутили роман.

Зараз акторка проводить все більше часу з бойфрендом. Їхні графіки роботи співпадають, тому Меган та Колсон стрімко розвивають стосунки. Вони влаштовують побачення, не ховаючись від камер, проте коментувати свої стосунки не поспішають. Проте нещодавно закохані зняли спільний кліп на пісню Bloody Valentine, у якому Меган Фокс позувала на камеру у ванній та в ліжку з репером. Відео зняли у маєтку в Малібу, де, за даними ЗМІ, пара живе разом.