Голлівудська акторка Меган Фокс стала однією із зірок, за приватним життям якої активно стежила преса. Красуня вирішила розлучитись з Браяном Остіном Гріном та закрутила роман з музикантом. Днями Меган Фокс розповіла про першу зустріч з Колсоном Бейкером.

У подкасті Лали Кент і Рендолла Еммета, що виходить на ютубі, Меган Фокс дала перше спільне інтерв'ю з Колсоном Бейкером. Вибір був не випадковим, адже автор шоу був режисером стрічки Midnight in the Switchgrass, яка й об'єднала пару.

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Меган Фокс не приховувала: ще перед зйомками мала чуття, що її особисте життя може докорінно змінитись. Сталось це після того, як автори стрічки розповіли, що запрошеною зіркою став музикант Колсон Бейкер, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly.

Я відчувала, що зі мною станеться щось божевільне, неймовірне, але я ще не знала, що саме. Я просто відчувала десь в глибині моєї душі: щось із цього вийде,

– поділилась Меган Фокс.

А от Колсон Бейкер заявив, що закохався з першого погляду. Після знайомства з голлівудською красунею він завжди шукав можливості з нею зустрітись.

"Я сидів на сходах свого трейлера і кожен день чекав моменту, коли наші погляди можуть зустрітися. Ось зараз вона вийде з машини, від мене до неї приблизно 5 кроків. І я просто сидів, чекав і сподівався, що вона зверне на мене увагу", – згадав Колсон Бейкер.



Меган Фокс і Колсон Бейкер на зйомках шоу / Фото Instagram / @machinegunkellymexico

Нові стосунки Меган Фокс розвивались дуже стрімко. У пресі роман вирішили не афішувати, адже акторка на той час була ще заміжньою. Однак Меган Фокс не приховує: з першої хвилини відчула, що все робить правильно, адже Колсон Бейкер – той чоловік, якого вона шукала все життя. Вже на другий день знайомства пара провела ланч разом.

"Я одразу зрозуміла, що він той, кого я називаю не спорідненою душею, а спорідненої іскрою. Це той стан, коли душа піднялася на такий високий рівень, що її можна розділити між двома різними тілами одночасно. Думаю, ми насправді дві половинки. І я сказала йому про це майже одразу, тому що відчула це", – зізналась Меган Фокс.

Що відомо про роман Меган Фокс

Подати на розлучення Меган Фокс хотіла ще у 2016 році. Однак третя вагітність завадила їй це зробити. В одному інтерв'ю акторка розповідала, що їхній шлюб з Браяном Остіном Гріном вже давно зазнав краху, однак пара відмовлялась розлучатись через трьох дітей.

Та нове кохання Меган Фокс допомогло їй наважитись на важливий крок: зірка понесла документи до суду та офіційно стала холостячкою. Зйомки трилера Midnight in the Switchgrass допомогли акторці налагодити своє особисте життя. Наразі Меган Фокс живе з бойфрендом Колсоном Бейкером у його маєтку в Малібу. І хоч акторка не приховує, що закохана, знайомити обранця з трьома синами не поспішає. Поки діти живуть з Браяном Остіном Гріном.