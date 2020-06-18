Голлівудська акторка Меган Фокс за карантин зуміла не тільки розлучитись, але й знайти собі нового бойфренда – репера Колсона Бейкера. Однак поспішати у цих стосунках вона не хоче: акторка поки не має наміру знайомити хлопця зі своїми трьома дітьми.

Як повідомляє таблоїд People з посиланням на інсайдерів, знайомство чоловіка з 7-річним Ноа, 6-річним Боді та 3-річним Джорні – надто відповідальний крок. Меган Фокс поки вважає свій роман не настільки серйозним, щоб робити це.

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Наразі діти здебільшого живуть із зірковим батьком – актором Браяном Остіном Гріном. Меган Фокс переїхала в Малібу та приїжджає до синів на вікенд у Лос-Анджелес. Коли ж діти перебувають з акторкою в її маєтку, Колсон Бейкер не навідується туди.

Вона зустрічається з Колсоном тільки тоді, коли хлопчики з Браяном,

– розповів інсайдер.

Водночас Колсон Бейкер не приховує, що закоханий. Для Меган Фокс він влаштовує романтичні сюрпризи, які показує підписниках в інстаграм-сторіс. Днями репер організував пікнік на природі, що зачарувало мережу.



Побачення Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото Instagram / @machinegunkelly

Що відомо про роман Меган Фокс

Меган Фокс ще у 2016 році хотіла подати на розлучення з Браяном Остіном Гріном. Однак третя вагітність зірки змусила пару відтермінувати це рішення. Та минуло 4 роки і ця голлівудська пара таки оголосила про розлучення.

Незадовго до офіційного розриву Меган Фокс приписували роман з репером Колсоном Бейкером. Пара познайомилась на зйомках телепроєкту, а після завершення роботи спершу спілкувалась по-дружньому. Наразі Меган часто залишається у маєтку свого обранця і відмовляється коментувати роман з ним. Свої стосунки Фокс і Бейкер підтвердили у новому кліпі репера, де його кохана зіграла навіжену дівчину, яка зв'язує артиста і робить з ним все, що заманеться. Відео Bloody Valentine стрімко підкорило мережу.