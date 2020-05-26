Меган Маркл була переконана, що королівська сім'я змовилась проти неї, – ЗМІ

Герцоги Сассекські не припиняють очолювати західні ЗМІ. І хоч принц Гаррі та Меган Маркл не дають відвертих інтерв'ю, це за них залюбки роблять друзі з близького оточення. Днями стало відома ймовірна причина, чому подружжя склало королівські обов'язки.

Складання королівських обов'язків, який у пресі назвали "Мегзитом", не було спонтанним рішення герцогів Сассекських. В цьому переконана королівський біограф Кеті Ніколл, яка спілкувалась з інсайдерами Букінгемського палацу. Як вона розповіла The Sun, вперше Гаррі та Меган задумались про це, коли переїхали до Віндзора.

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Тоді всі західні ЗМІ писали, що внуки Єлизавети ІІ мали гучний конфлікт, після чого Гаррі захотів оселитись подалі від Вільяма. Розлади були і в стосунках Меган Маркл і Кейт Міддлтон, а герцогиня Сассекська навіть була переконана, що існує змова проти неї. Тому після королівського весілля Меган Маркл ніколи не почувалась затишно в палаці.

Меган була переконана в існуванні змови проти неї, тому вона фактично ізолювала себе, коли переїхала з чоловіком у Віндзор... Крім того, вона з самого початку відчувала себе чужою. Це було не та життя, якого вона очікувала, – розповіла Кеті Ніколл.

Однією з причин, чому Меган Маркл не була щасливою у складі королівської родини, була її фінансова залежність від королеви. Після весілля герцогиня Сассекська не могла будувати свою кар'єру в Голлівуді та повинна була дотримуватись строгих правил. Це також повпливало на рішення Гаррі та Меган скласти королівські обов'язки.

Як тепер живуть Гаррі та Меган

Офіційно пара припинила виконувати доручення Єлизавети ІІ в останній день березня 2020 року. Після резонансу у ЗМІ Її Величність таки дозволила внуку покинути королівську родину та скласти свої обов'язки перед монархією. У перемовинах Меган Маркл не брала участі та прийняла вимоги королеви після їх оприлюднення. Зокрема, подружжя має заплатити за ремонт маєтку, в якому прожили всього кілька місяців, а також припинити використовувати титул герцогів Сассекських.

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл оселились у Лос-Анджелесі. Там вони придбали розкішний маєток, де виховують свого 1-річного сина Арчі. Подружжя продовжує займатись благодійністю, а Меган заробляє на озвучуванні проєктів Disney. Водночас інсайдери переконані, що принц Гаррі почувається чужим у США і розуміє, як його дружині було важко після весілля.

У Великобританії у принца Гаррі було налагоджене життя. У Лос-Анджелесі він нікого не знає. Думаю, в США він відчуває себе так, як Меган відчувала себе на його батьківщині, – одиноким та без мети,

– додала Кеті Ніколл.