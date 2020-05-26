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Меган Маркл і принц Гаррі знову планують переїзд з Лос-Анджелеса, – ЗМІ

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @sussexroyal

Знамените подружжя Меган Маркл та принца Гаррі все ніяк не може осісти у США, щоб працювати на благо Америки, як вони цього хотіли. Після двох переїздів у Канаду та Лос-Анджелес пара вже почала пошуки іншого житла у серці країни – Нью-Йорку.

З початку року сім'я Меган Маркл та принца Гаррі вже змінила два будинки – у Канаді та у Лос-Анжджелесі, повідомляє 24 канал. Спочатку пара планувала придбати розкішний маєток голлівудського актора Мела Гібсона у Малібу, але згодом зупинила свій вибір на будинку у Беверлі-Гіллз режисера Тайлера Перрі. Ціну всього майнового стану будинку оцінюють у 600 мільйонів доларів, в той час як оренда території маєтку складає 20-40 тисяч доларів в місяць.

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Але згідно з повідомленням видання Daily Star, королівський експерт Брітанні Бергер сповістив, що подружжя знову планує переїзд у Нью-Йорк. Пара втілить задумане у реальність, коли там покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. 

Люди у "Великому яблуці" звикли до того, що там живуть зірки і дуже забезпечені персони, тому навряд чи хто потурбує там Меган і Гаррі,
– переконаний Бріттані.

Відомо, що Меган прагнула швидшого переїзду у США з Канади через початок карантинних обмежень навесні цього року, але в кінцевому результаті залишилась у чотирьох стінах розкішного маєтку з чоловіком та сином Арчі через напружену ситуацію з вірусом. Також Меган хотіла жити разом зі своєю матір'ю Дорією Редлан, але наразі невідомо, чи погодиться жінка поїхати з ними у мегаполіс. 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Новини США Принц Гаррі Меган Маркл
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