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Меган Маркл власноруч зробила подарунок принцу Гаррі на річницю весілля

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Декілька днів тому, а саме 19 травня, принц Гаррі та Меган Маркл відсвяткували другу річницю весілля. З нагоди цього свята Меган вирішила зробити сюрприз коханому та підготувала подарунок, який зробила своїми руками.

Меган та Гаррі одружилися навесні 2018 року. Тоді за розкішним королівським весіллям з екранів телевізорів спостерігав увесь світ. Станом на сьогодні подружжя вже не є членами родини британських монархів, проте за їхнім життям і надалі пильно стежать папараці і прихильники. Днями на сторінках видання Us Weekly з'явилася чергова новина про пару. 

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Інсайдери повідомили виданню, що закохані влаштували скромне сімейне свято у своєму новому помешканні в Лос-Анджелесі. Звісно, що на ньому був присутній їхній однорічний син Арчі. Цей день вони використали для того, щоб відпочити від повсякденних справ та сповна насолодитися компанією один одного. Для того, щоб Меган та Гаррі ніхто не турбував, вони вирішили вимкнути мобільні телефони.

Подарунок для Меган від Гаррі

Попри складне фінансове становище, Гаррі вирішив подарувати дружині величезний букет троянд і вишукану каблучку. Він ніколи не скупився на коштовні подарунки та сюрпризи для коханої.

Що Меган Маркл подарувала принцу Гаррі?

Меган вирішила не витрачати кошти на подарунок чоловікові. Жінка проявила особливу увагу і приділила час, щоб створити презент для коханого власноруч. 

Меган зробила для Гаррі листівку і від руки написала красивий та сентиментальний текст, намагаючись виразити на словах своє кохання,
– розповіло джерело.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували другу річницю весілля / Фото: Getty Images

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Принц Гаррі Меган Маркл Новини LifeStyle
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