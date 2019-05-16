Меган Фокс – 33! Найгарячіші фото секс-символу Голлівуду

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Найгарячіші фото Меган Фокс
Найгарячіші фото Меган Фокс / Колаж: LifeStyle 24

Американській актрисі та моделі Меган Фокс сьогодні виповнилось 33 роки. За свою кар'єру вона здобула звання найсексуальнішої жінки сучасності, адже її фотографії для соціальних мереж та рекламних кампаній спричиняють справжній фурор серед фанатів. Що

Щаслива дружина, яка перебуває у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном, та любляча мама, яка виховує трьох маленьких дітей, встигає не лише доглядати за собою, а й впевнено реалізовуватись у кар'єрі. На її рахунку 16 фільмів та 4 серіали, але найбільшу популярність їй все ж принесла участь "Трансформерах". Меган Фокс також часто знімається для реклам брендів, зокрема, у 2018 вона мала успішну співпрацю з білизняною маркою Frederick's of Hollywood.

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Це був шанс нарешті всерйоз зайнятися бізнесом. Як я вже говорила, мені не хочеться все життя бути актрисою. Моїм хлопчикам доведеться змиритися з цим. Це моя робота. Зрештою, я впевнена, що ці діти вибрали мене своєю матір'ю ще до народження. Це означає, вони знали, на що йшли,
– поміркувала про спіпрацю з брендом зіркова матуся.

Незважаючи на напади хейтерів у соціальних мережах, Меган Фокс вже давно вважають справжнім еталоном краси та сексуальності. Її сторінка в Instagram часто поповнюється звабливими кадрами, які оцінюють мільйони підписників. В день народження Меган LifeStyle 24 зібрав для вас підбірку її найгарячіших фото, що підтверджують статус секс-символу сьогодення.

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @fredericks_hollywood

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @fredericks_hollywood

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @fredericks_hollywood

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Голлівуд Еротика Меган Фокс Зіркові дні народження
Джерело: LifeStyle 24
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